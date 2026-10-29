×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan 29 Ekim tebriği

Güncelleme Tarihi:

#ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio#29 Ekim Cumhuriyet Bayramı#Türkiye-ABD İlişkileri
ABD Dışişleri Bakanı Rubiodan 29 Ekim tebriği
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2026 15:00

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 29 Ekim dolayısıyla mesaj paylaştı. Rubio mesajında, Türkiye ile ABD arasındaki ortaklığın önemine dikkat çekti.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, Rubio'nun 29 Ekim dolayısıyla ilettiği kutlama mesajını paylaştı.

Rubio mesajında Türkiye ile ABD arasındaki diplomatik ilişkilerin 2027'de 100. yılına gireceğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Amerika Birleşik Devletleri adına, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü vesilesiyle Türk halkını kutluyorum. Ülkelerimiz gelecek yıl diplomatik ilişkilerimizin 100. yılını kutlamaya hazırlanırken, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki ortaklık büyük önem taşımaya devam etmektedir."

Gözden Kaçmasınİran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyandan Cumhurbaşkanı Erdoğana 29 Ekim tebriğiİran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 29 Ekim tebriğiHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınAzerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyevden Cumhurbaşkanı Erdoğana 29 Ekim mesajıAzerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 29 Ekim mesajıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio#29 Ekim Cumhuriyet Bayramı#Türkiye-ABD İlişkileri

BAKMADAN GEÇME!