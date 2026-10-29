ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan 29 Ekim tebriği

Güncelleme Tarihi:
ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, Rubio'nun 29 Ekim dolayısıyla ilettiği kutlama mesajını paylaştı.
Rubio mesajında Türkiye ile ABD arasındaki diplomatik ilişkilerin 2027'de 100. yılına gireceğini belirtti.
ABD Dışişleri Bakanı, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Amerika Birleşik Devletleri adına, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü vesilesiyle Türk halkını kutluyorum. Ülkelerimiz gelecek yıl diplomatik ilişkilerimizin 100. yılını kutlamaya hazırlanırken, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki ortaklık büyük önem taşımaya devam etmektedir."