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AA - Fotoğraf: AFP
Haber Giriş: 01.10.2020 - 18:51 | Son Güncelleme:

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Vatikan'da Papa ile görüşemedi

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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Vatikan'da Papa ile görüşemedi
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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ve Vatikan Devletlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Monsenyör Paul Richard Gallagher ile görüştü.

Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni yaptığı yazılı açıklamada, konuk Bakan Pompeo'nun Kardinal Parolin ve Monsenyör Gallagher ile görüşmesinin 45 dakika sürdüğünü ve samimi şekilde geçtiğini belirtti.

Görüşmede, iki tarafın Çin ile ilişkiler konusunda tutumlarını karşılıklı saygı çerçevesinde birbirlerine aktardığı ve dünyadaki diğer kanlı çatışmaları da ele aldığı ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanları, daha önceki ziyaretlerinde Papa tarafından kabul edilirken, Pompeo’nun ziyaretinde bu kabul gerçekleşmedi.

Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Parolin, dün bu durumu, "Papa, seçim kampanyasındaki siyasi figürlerle görüşmeyi kabul etmiyor." ifadeleriyle açıklamıştı.

İtalyan basınında çıkan haberlerde ise Pompeo’nun kısa süre önce bir dergideki makalesinde, Vatikan ile Çin arasındaki yenilenmesi öngörülen anlaşmayı eleştirerek bu anlaşmanın yapılmaması için Vatikan'ı uyarmasının rahatsızlık yarattığı belirtilmişti.

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