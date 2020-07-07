ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: TikTok'u yasaklayabiliriz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan popüler sosyal medya uygulaması Tiktok'la ilgili flaş bir açıklama geldi.

Mike Pompeo, özellikle Çin kaynaklı uygulamaları yakından takip ettiklerini ve bu uygulamalara yasak getirilmesinin gündemde olduğunu açıkladı.

Mike pompeo başta TikTok olmak üzere Çin tarafından geliştirilen uygulamaları yükleyenlerin tehlike altında olduğunu belirterek Fox News'a yaptığı açıklamada 'Bu uygulamaları yükleyip kullanan insanlar özel verilerinin Çin Komünist Partisi'ne satılmasını göze almalı.' ifadesini kullandı.

Tiktok uygulamasını veri depolamasıyla ilgili olarak daha önce de gündeme gelen tartışmalarda şirket Amerika'dan gelen verilerin amerika'da depolandığını ve böyle bir tehlikenin bulunmadığını dile getirmişti.

Amerikalı siyasetçiler daha önce de TikTok uygulamasıyla ilgili 'tehlikeli' ifadesini kullanmıştı.

TikTok şirketinin merkezi Pekin'de bulunuyor.