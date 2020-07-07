MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD Dışişleri Bakanı Pompeo: TikTok'u yasaklayabiliriz
GeriDünya ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: TikTok'u yasaklayabiliriz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
hürriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 07.07.2020 - 10:46,Son Güncelleme:

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: TikTok'u yasaklayabiliriz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: TikTok'u yasaklayabiliriz
Abone Olgoogle-news

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Tiktok başta olmak üzere Çin yapımı sosyal medya uygulamaları yasaklayabileceklerini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan popüler sosyal medya uygulaması Tiktok'la ilgili flaş bir açıklama geldi. 

Mike Pompeo, özellikle Çin kaynaklı uygulamaları yakından takip ettiklerini ve bu uygulamalara yasak getirilmesinin gündemde olduğunu açıkladı. 

Mike pompeo başta TikTok olmak üzere Çin tarafından geliştirilen uygulamaları yükleyenlerin tehlike altında olduğunu belirterek Fox News'a yaptığı açıklamada 'Bu uygulamaları yükleyip kullanan insanlar özel verilerinin Çin Komünist Partisi'ne satılmasını göze almalı.' ifadesini kullandı. 

Tiktok uygulamasını veri depolamasıyla ilgili olarak daha önce de gündeme gelen tartışmalarda şirket Amerika'dan gelen verilerin amerika'da depolandığını ve böyle bir tehlikenin bulunmadığını dile getirmişti. 

Amerikalı siyasetçiler daha önce de TikTok uygulamasıyla ilgili 'tehlikeli' ifadesini kullanmıştı.

TikTok şirketinin merkezi Pekin'de bulunuyor. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle