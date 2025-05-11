ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio 14-16 Mayıs tarihlerinde Türkiye'ye geliyor

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14-16 Mayıs arasında Türkiye'de düzenlenecek olan NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da katılacağı duyuruldu.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Marco Rubio, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katılmak üzere 14-16 Mayıs tarihlerinde Türkiye'ye gidecek" denildi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio

NATO DIŞİŞLERİ BAKANLARI GAYRİRESMİ TOPLANTISI

NATO üyesi 32 müttefikin temsil edileceği toplantı 14-15 Mayıs'ta Antalya'da düzenlenecek.

NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantıları, NATO zirveleri öncesinde müttefik bakanlar arasında ilave görüş alışverişine imkan sağlıyor. Bu çerçevede, 24-25 Haziran tarihlerinde Lahey'de düzenlenecek "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"nin hazırlıkları, Antalya'da gerçekleştirilecek bu toplantıda müttefik dışişleri bakanları tarafından görüşülecek.

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15 Mayıs sabahı gerçekleştirilecek Kuzey Atlantik Konseyi gayriresmi oturumunda, ittifakın gündemindeki öncelikli konularda Lahey Zirvesi'nde alınabilecek kararlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı öngörülüyor.

Toplantı kapsamında müttefik dışişleri bakanları, NATO Genel Sekreteri ve diğer üst düzey NATO yetkililerinin 14 Mayıs akşamı Bakan Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek bir sosyal etkinlikte bir araya gelmeleri bekleniyor.

Avrupa güvenliğinin geleceği ile transatlantik güvenliğinde külfet paylaşımının gözden geçirilmesine yönelik gayretler de toplantının öncelikli gündem maddeleri arasında yer alacak.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN EV SAHİBİ OLACAK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan toplantıda, 76 yıldır Avrupa-Atlantik güvenliğinin belkemiğini oluşturan NATO'nun daha güçlü, etkin ve caydırıcı kılınmasının ve bu asli rolünün aşındırılmamasının önemini belirterek, bu yöndeki gayretlerin ağırlık merkezini ittifak dayanışmasının ve birliğinin daha da pekiştirilmesinin oluşturduğunu vurgulayacak.

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Bakan Fidan, Türkiye'nin güçlü ordusu, modern askeri yetenekleri ve gelişmiş savunma sanayi altyapısıyla Avrupa-Atlantik güvenliğine katkılarını sürdürmeye ve daha fazla sorumluluk üstlenmeye kararlı olduğunu vurgulayarak, Avrupa güvenliğinin geleceğine dair süreçlerdeki ağırlığı ve konumu itibarıyla Türkiye gibi AB üyesi olmayan müttefiklerin AB'nin savunma alanındaki gayretlerine gereğince katılımının şart olduğuna dikkat çekecek.

SAVUNMA HARCAMALARI GÖRÜŞÜLECEK

Toplantıda, savunma harcamaları halihazırda NATO'nun "gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde ikisi" kriterinin üzerinde olan Türkiye'nin savunmaya daha fazla yatırım yapmaya ve modern yeteneklerini daha da geliştirmeye kararlı olduğunu belirtecek olan Fidan, müttefikler arasındaki savunma sanayii işbirliği ve ticaretinin önündeki engellerin tamamen kaldırılmasının savunma harcamalarının asıl amacı olan kritik yeteneklerin geliştirilebilmesi açısından asli önemde olduğunun altını çizecek.

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Fidan'ın toplantıda, "360 derece güvenlik" anlayışıyla, Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılmasının yanı sıra İttifak'a mücavir bölgeler ile Orta Doğu'da barış ve istikrarın hakim kılınmasının gerekliliğine dikkati çekmesi ve terörizmle mücadelede hakiki dayanışma sergilenmesi gerektiğini belirteceği tahmin ediliyor.

Bakan Fidan'ın NATO iFMM marjında mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.