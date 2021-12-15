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HABERLERDünya Haberleri

ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ın uçağında Kovid-19 alarmı

#Antony Blinken#Uçak#Kovid-19
ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ın uçağında Kovid-19 alarmı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ın uçağında bir kişide Kovid-19 görülmesi üzerine alarm durumuna geçildi.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Malezya’ya seyahat eden bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

ABD’nin Malezya Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklama göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile birlikte Malezya’ya gelen bir basın mensubunun Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Büyükelçilik, Kovid-19’a yakalanan basın mensubunun Blinken’ın bugün başkent Kuala Lumpur’da gerçekleştirdiği etkinliklere katılmadığını belirtti ve kişinin kimliğini gizli tuttu.

Endonezya’dan Malezya’ya gelen diğer kişilerin Kovid-19 testlerinin negatif olduğu da açıklandı.

Blinken’ın bugün Tayland’a seyahat etmesi beklenirken, ABD Dışişleri Bakanlığı pozitif çıkan Kovid-19 testinin, seyahati nasıl etkileyeceğiyle ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.

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#Antony Blinken#Uçak#Kovid-19

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