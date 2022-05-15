Son dakika... ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Türkiye açıklaması

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Blinken, 'Türkiye, Finlandiya ve İsveç konusunda devam eden bir görüşme var. Sonuç şu ki, NATO’ya üyelik süreci söz konusu olduğunda, fikir birliğine varacağımızdan eminim' dedi.

Blinken, NATO dışişleri bakanlarının Berlin'de bir araya gelmesinden sonra gazetecilere verdiği demeçte Washington'un iki ülkenin üyeliğini desteklediğinin altını çizdi.

ABD'li bakan, 'ABD, ittifaka resmen başvurmayı seçerlerse İsveç veya Finlandiya'nın NATO uygulamasını güçlü bir şekilde destekleyecektir.' dedi.

Blinken açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Putin'in saldırganlığı ve ortaya çıkan diğer tehditler karşısında, ittifakın güvenliğini nasıl sürdüreceğini ve güçlendireceğini ortaya koyan yeni bir stratejik konsept yayınlayarak, NATO'nun doğusundaki duruşumuzu güçlendirmeye yönelik çabalarımıza devam edeceğiz.'

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