ABD Dışişleri Bakanı Blinken yarın Rus mevkidaşı Lavrov ile görüşecek

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Rusya, Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'un, ülkeleri arasında Ukrayna konusunda artan gerilim hakkında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi yapacağını duyurdu.

Açıklamada söz konusu görüşmenin yarın gerçekleştirileceği bilgisine yer verildi.

Rus dışişleri bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova basın toplantısında gazetecilere verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı;

'Yüz yüze görüşme planlanmadı... Lavrov ve Blinken Salı günü bir telefon görüşmesi yapacaklar.'

İkili 21 Ocak'ta Rusya-Ukrayna krizini görüşmek için Cenevre'de bir araya gelmişti.

Yüz yüze gerçekleşen görüşme sonrası bakanlar basının önüne ise ayrı ayrı çıkmıştı.