Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'de

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Blinken#Dünya
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2023 15:58

Resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Blinken, depremin yıktığı Hatay ve çevresini gezecek. ABD'li bakan yarın ise Ankara'da resmi temaslarda bulunacak.

Haberin Devamı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'de.

Blinken, Ukrayna-Rusya Savaşı, Türkiye'de meydana gelen deprem ve birçok önemli mesele hakkında görüşmeler gerçekleştirecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Blinken Türkiye'nin Adana şehrinde bulunan İncirlik Hava Üssü'nü ziyaret edecek. Blinken, buradan başkent Ankara'ya geçerek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve diğer Türk yetkililer ile ABD'nin Türkiye ve Türk halkına verdiği deprem desteğinin yanı sıra NATO müttefiki olan Türkiye ile iş birliğini güçlendirmek üzere görüşmeler gerçekleştirecek.

Blinken ayrıca, depremden büyük hasar gören Suriye'ye destek sağlayan Türk hükümetine de yaptığı yardımlardan dolayı teşekkür edecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Blinken#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Depremi çocuklara nasıl anlatmalıyız | 5 SORU 5 YANIT | Konuşurken göz temasını kesmeyin...

Depremi çocuklara nasıl anlatmalıyız? | 5 SORU 5 YANIT | 'Konuşurken göz temasını kesmeyin...'

#Kahramanmaraş Depremi
BİR SORUDAN FAZLASI | Yurt dışında yaşayan Türkler anlatıyor: İnsanların acını paylaşmasını istiyorsun, olmuyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Yurt dışında yaşayan Türkler anlatıyor: "İnsanların acını paylaşmasını istiyorsun, olmuyor"

#Deprem
Binaları depreme dayanıklı hale getiren teknolojiler neler Yıkılan eski binalarda malzeme kalitesiz, yenilerde mühendislik kötü

Binaları depreme dayanıklı hale getiren teknolojiler neler? 'Yıkılan eski binalarda malzeme kalitesiz, yenilerde mühendislik kötü'

#Kahramanmaraş Depremi