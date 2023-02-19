ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'de

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'de.

Blinken, Ukrayna-Rusya Savaşı, Türkiye'de meydana gelen deprem ve birçok önemli mesele hakkında görüşmeler gerçekleştirecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Blinken Türkiye'nin Adana şehrinde bulunan İncirlik Hava Üssü'nü ziyaret edecek. Blinken, buradan başkent Ankara'ya geçerek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve diğer Türk yetkililer ile ABD'nin Türkiye ve Türk halkına verdiği deprem desteğinin yanı sıra NATO müttefiki olan Türkiye ile iş birliğini güçlendirmek üzere görüşmeler gerçekleştirecek.

Blinken ayrıca, depremden büyük hasar gören Suriye'ye destek sağlayan Türk hükümetine de yaptığı yardımlardan dolayı teşekkür edecek.