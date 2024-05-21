ABD Dışişleri Bakanı Blinken Senato’ya ifade verdiği sırada protesto edildi: Soykırım bakanı

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 228 gündür devam ederken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde ifade verdiği sırada Filistin destekçisi bir grup tarafından protesto edildi.

Ellerini İsrail tarafından öldürülen Filistinlilerin kanlarını temsilen kırmızıya boyayan göstericiler, Blinken’a “savaş suçlusu”, "soykırım bakanı", “eli kanlı kasap” ve "40 bin Filistinlinin kanı onun ellerinde" diye bağırdılar. Blinken göstericiler ile münakaşaya girmezken, konuşmasına devam etmek için göstericilerin salondan çıkarılmasını bekledi.