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ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Rus hükümetine daha büyük maliyetler yüklemek için uluslararası bir çaba var

#Antony Blinken#Abd#Rusya
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Rus hükümetine daha büyük maliyetler yüklemek için uluslararası bir çaba var

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in NATO'yu bölebileceğini düşündüğünü ifade ederek, “Ancak NATO daha güçlü ve daha birleşik" dedi. Blinken şunları söyledi:

"-NATO, doğu kanadını güçlendirmek için Polonya, Estonya, Letonya, Litvanya'da bulunanlara ek olarak Romanya, Macaristan, Bulgaristan ve Slovakya'da da çok uluslu savaş grupları kurdu.

-Moskova'nın, savaş suçlarından sorumlu tutulmasını sağlamak için, Rus hükümetine daha büyük maliyetler yüklemek için uluslararası çaba ve Ukrayna'nın yanında durma konusunda her zamankinden daha büyük bir kararlılık var."

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#Antony Blinken#Abd#Rusya

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