ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan diplomatik görüşmeler

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, Blinken ile El Sani'nin telefonda görüştüğünü açıkladı.

Price, "Bakan Blinken, Bakanı, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesinde Katar ile Bahreyn, Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır dörtlüsü arasındaki El Ula Deklarasyonu'yla yapılan tarihi atılımdan dolayı tebrik etti. Sınırlarını karşılıklı açmaları, ulaşım kısıtlamalarını kaldırmaları ve diplomatik ilişkileri yeniden tesis etmek memnuniyet verici bir adımdı." ifadelerini kullandı.

Blinken'ın mevkidaşına Katar'ın ABD kuvvetlerine ev sahipliği yapmasından ötürü teşekkür ettiğini belirten Price, iki bakanın Katar'ın Afgan barış görüşmelerine verdiği desteği ve körfezdeki birliğin önemini ele aldıklarını kaydetti.

KÖRFEZ KRİZİ VE EL-ULA ZİRVESİ

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken, bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Krizin sona erdirilmesi için yürütülen çabalar bu yılın başında sonuç vermişti.

Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde 5 Ocak'ta yapılan 41. KİK Zirvesi'nde Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiği ve ambargonun kaldırıldığı açıklanmıştı.

GUAIDO İLE GÖRÜŞME

Ned Price, Blinken ile Guaido arasındaki telefon görüşmesine ilişkin de yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamaya göre Blinken ile ABD'nin "Venezuela'nın devlet başkanı" olarak tanıdığı Guaido, ülkedeki insani durumu ve sayıları giderek artan göçmenleri ele aldı.

Blinken'ın Guaido'ya olan desteğini dile getirdiği belirtilen açıklamada, "Bakan Blinken, Venezuela'da serbest ve adil seçimler yoluyla yeniden demokrasiye dönülmesinin önemini vurguladı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, ABD'nin Avrupa Birliği ve Lima Grubu gibi ortaklarıyla birlikte "Venezuela'da (Guaido yönetimine) barışçıl geçişin nasıl mümkün olabileceği konusunda birlikte çalışmaya hazır olduğu" kaydedildi.

Guaido, 23 Ocak 2019'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.