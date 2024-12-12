×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ankara'da

Güncelleme Tarihi:

#Blinken#PKK#TERÖR
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ankarada
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2024 19:14

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek için Ankara'ya geldi

Haberin Devamı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek için Ankara'ya geldi.

"PKK, TÜRKİYE İÇİN BİR TEHDİT"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'ye yapacağı ziyaret hakkında konuştu. Blinken, “Suriye'de terörle mücadele Erdoğan ile görüşeceğimiz konulardan biri. PKK, Türkiye için tehdit fakat yeni çatışmalara yol açmaktan kaçınmalıyız. Suriye'de yeniden DEAŞ'ın ortaya çıkmasını engellemek zorundayız” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Blinken#PKK#TERÖR

BAKMADAN GEÇME!