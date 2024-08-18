×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 7 Ekim'den bu yana 9’uncu kez İsrail’de

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Antony Blinken#İsrail
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 7 Ekimden bu yana 9’uncu kez İsrail’de
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2024 20:01

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze Şeridi’nde ateşkese yönelik diplomatik çabalar çerçevesinde İsrail’e geldi. Blinken, 7 Ekim'den bu yana 9’uncu kez İsrail’i ziyaret etmiş oldu.

Haberin Devamı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 317 gündür devam ederken, Gazze Şeridi’nde ateşkese yönelik diplomatik çabalar sürüyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ateşkese yönelik diplomatik çabalar çerçevesinde İsrail’in başkenti Tel Aviv’e geldi. 7 Ekim'den bu yana 9’uncu kez İsrail’i ziyaret eden Blinken’ın yarın yerel saatle 11.00’de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelmesi bekleniyor. Blinken'ın ayrıca Savunma Bakanı Yoav Gallant, Dışişleri Bakanı Israel Katz ve Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile de görüşmesi planlanıyor.

Blinken, İsrail'in ardından Mısır'ın başkenti Kahire'ye geçecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Antony Blinken#İsrail

BAKMADAN GEÇME!