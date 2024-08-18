ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 7 Ekim'den bu yana 9’uncu kez İsrail’de

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 317 gündür devam ederken, Gazze Şeridi’nde ateşkese yönelik diplomatik çabalar sürüyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ateşkese yönelik diplomatik çabalar çerçevesinde İsrail’in başkenti Tel Aviv’e geldi. 7 Ekim'den bu yana 9’uncu kez İsrail’i ziyaret eden Blinken’ın yarın yerel saatle 11.00’de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelmesi bekleniyor. Blinken'ın ayrıca Savunma Bakanı Yoav Gallant, Dışişleri Bakanı Israel Katz ve Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile de görüşmesi planlanıyor.

Blinken, İsrail'in ardından Mısır'ın başkenti Kahire'ye geçecek.