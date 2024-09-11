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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken: Ayşenur’un öldürülmesi sebepsiz ve gayri meşru

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#Ayşenur Ezgi Eygi#Blinken#İsrail
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken: Ayşenur’un öldürülmesi sebepsiz ve gayri meşru
Yunus PAKSOY
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2024 07:00

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken dün Londra’da yaptığı açıklamada Türk-ABD vatandaşı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’nin İsrail’de öldürülmesinin ‘kabul edilemez olduğunu’ söyledi.

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İSRAİL: KAZARA OLMUŞ

Blinken’ın bu açıklamaları yaptığı dakikalarda İsrail ordusu, Ayşenur’u öldürmesiyle ilgili yürüttüğü “soruşturmanın” sonuçlarını açıklarken, olayın “kazara” olduğunu iddia etti: “Soruşturma, (Ayşenur’un) kendisine yönelik hedef alınmamış IDF (İsrail Savunma Kuvvetleri) ateşiyle dolaylı ve kasıtsız olarak vurulmuş olmasının çok muhtemel olduğunu tespit etti.” İsrail’in soruşturma sonuçlarını değerlendiren Blinken, “Bu soruşturmanın görgü tanıklarının söylediklerini ortaya koyduğunu ve Ayşenur’un öldürülmesinin hem sebepsiz hem de gayrimeşru olduğunu açıkça gösterdiğini düşünüyorum” dedi. Kimsenin bir protestoya katıldığı için vurularak öldürülmemesi gerektiğini belirten Blinken, “İsrail güvenlik güçleri Batı Şeria’da operasyonlarını yürütme biçimlerini temelden değiştirmeli” dedi. Blinken, “İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlilere karşı aşırı güç kullandığını gördük ve şimdi de İsrail güçlerinin elinde ikinci ABD vatandaşının öldürüldüğünü gördük. Bu, kabul edilebilir değildir” diye ekledi.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, dün yaptığı açıklamada, Ayşenur Eygi’nin İsrail askeri tarafından öldürülmesini ‘kaza’ olarak nitelendirdi.

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#Ayşenur Ezgi Eygi#Blinken#İsrail

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