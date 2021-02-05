ABD dış politikasına Biden ayarı

ABD’de görevi Donald Trump’tan olaylı bir şekilde devralarak 20 Ocak’ta işbaşı yapan Başkan Joe Biden ve ekibi, dış politikada yeni adımlar atmaya devam ediyor. Dün Dışişleri Bakanlığını ziyaretinde Biden, “Buradan tüm dünyaya şunu söylemek istiyorum: Amerika geri döndü, diplomasi geri döndü” dedi. Biden, Dışişleri Bakan Antony Blinken için de “konuştuğunda benim adıma konuşuyor” diyerek en üst düzey diplomatına olan güvenini vurguladı. Biden dünkü açıklamasında, mülteci haklarından Yemen’deki iç savaşa kadar geniş bir yelpazede değerlendirmelerde bulundu.

ALMANYA’DAN ASKER ÇEKME PLANI ASKIDA





- Biden, Trump döneminde ilan edilen Almanya’dan asker çekme planının askıya alındığını ifade etti. Söz konusu plan, Almanya’dan 12 bin askerin çekilmesini öngörüyordu. ABD’nin Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Tod Wolters, gazetecilere daha önce yaptığı açıklamada, Biden yönetiminin planla ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapılması talimatı verdiğini, kararın bu sürecin sonunda Savunma Bakanı Lloyd Austin tarafından verileceğini ifade etmişti. Trump, NATO’ya maddi katkısını düşük bulduğu Almanya’daki Amerikan askerlerinin bir bölümünü başka ülkelere kaydırmak istiyordu.

SUUDİ ARABİSTAN’A YEMEN DESTEĞİNE SON

- ABD, Suudi Arabistan’ın Yemen’deki askeri operasyonlarına desteğini sonlandırma kararı aldı. Öte yandan Biden, İran destekli grupların füze saldırılarına karşı Suudi Arabistan’ın kendi topraklarını korumasına yardım etmeyi sürdüreceklerini kaydetti. Daha önce yaptığı açıklamada Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Yemen adımına gerekçe olarak bölgedeki insani krizlere işaret etti, ayrıca Riyad yönetiminin konuya ilişkin bilgilendirildiği kaydetti. Washington, bölgedeki iç savaşı sonlandırma çalışmalarını yürütmek üzere yeni bir elçi atamaya da karar verdi. 6 yıldır süren ve on binlerce kişinin yaşamını yitirdiği savaşta ABD, Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri koalisyonunun İran destekli Husilere karşı yürüttüğü operasyona destek sağlıyordu.

RUSYA VE ÇİN’E SERT MESAJLAR

- Başkan Joe Biden, ülkesinin başlıca hasımlarından Rusya’ya değinirken konuşmasının kalanından daha sert bir ton kullandı. “Rusya’nın agresif eylemleri karşısında ABD’nin boyun eğdiği günler bitti... Siber saldırılar, kendi vatandaşlarını zehirlemeler sona erdi” diyen Biden, önce zehirlenen, tedavisinin ardından ise tutuklanan Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalny’nin derhal serbest bırakılması çağrısını yineledi. Öte yandan, iki ülkenin nükleer silah kapasitesini sınırlandıran anlaşmanın geçtiğimiz gün beş yıl süreyle uzatılmış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Biden, Çin için de “en ciddi rakibimiz” dedi ve Pekin’in “insan hakları ihlallerine karşı koyacaklarını” söyledi.

MÜLTECİ KOTASINDA ARTIŞ - LGBTQ İÇİN KÜRESEL EYLEM

- Ülkesinin kabul ettiği yıllık mülteci sayısını 125 bine çıkarmayı hedeflediğini söyleyen Joe Biden, mülteci programının Trump döneminde “ağır hasar aldığını” bunu iyileştireceklerini ifade etti. Biden ayrıca, “tüm dünyada LGBTQ haklarının koruyucusu olacaklarını ve bu yönde tüm diplomatik araçları kullanacaklarını” kaydetti.

- Açıklamasında Myanmar’da yaşanan askeri darbeye de değinen Biden, orduyu yönetimi sivillere bırakmaya çağırdı. Biden, “Ordu, tüm aktivist ve siyasileri serbest bırakmalı. Ayrıca iletişim engellerini de kaldırmalı” dedi.

- İlk çalışma gününde, eski başkan Trump’ın Müslüman ülke vatandaşlarına karşı devreye soktuğu seyahat yasağını kaldıran Biden, ABD’yi Paris İklim Anlaşması’na ve Dünya Sağlık Örgütü’ne geri sokan kararnameleri imzalamıştı. Önceki gün de ABD, İran’a karşı 9 ay evvel Ortadoğu’ya gönderdiği USS Nimitz uçak gemisini bölgeden çektiğini duyurmuş, bu adım Biden yönetimin İran’a yönelik gerginliği azaltma çabası olarak yorumlanmıştı.

TRUMP YANLILARI PENTAGON’DAN İHRAÇ EDİLİYOR

Joe Biden başkanlığındaki yeni yönetim sadece dış politikada değil, içeride de Donald Trump döneminin izlerini silmeye çalışıyor. Buna göre Pentagon, eski Savunma Bakanı Christopher Miller döneminde danışma kurulu komitelerine atanan kişilerin 16 Şubat’a kadar istifa etmesini talep etti. Trump’ın 4 yıllık başkanlığı boyunca göreve gelen 4’üncü Savunma Bakanı olan ve sadece birkaç ay bu koltukta oturan Miller, bakanlıkta uzun süredir görev yapan pek çok kişiyi Trump yanlısı isimlerle değiştirmişti.