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ABD, Dilbar'ı konuşuyor! Depremden kurtuldu... Yardım için seferber oldu

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#Deprem#ABD#Dünya
ABD, Dilbarı konuşuyor Depremden kurtuldu... Yardım için seferber oldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2023 10:18

Dünya, tarihinin en büyük depremlerinden birisini yaşayan Türkiye için seferber olmuş durumda. Pek çok ülke Türkiye'ye yardım eli uzatırken dünya basını bölgedeki gelişmeleri anbean okurlarına aktarıyor. ABD ise Dilbar Bek isimli Türk gencinin açıklamalarını konuşuyor.

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Dünyanın gözü kulağı günlerdir Deprem bölgesinden gelecek haberlerde.

Pek çok gazete ve televizyon bölgedeki son gelişmeleri anbean okurlarına sunarken ABD basını sayfasını Dilbar Bek'e ayırdı.

ABD'de üniversite okuyan ve depreme Adana'da yakalanan Bek, BuzzFeed News'e bölgede yaşananları anlattı.

Dünyaya yardım kampanyalarını sürdürme çağrısı yağan genç kadın şu ifadeleri kullandı;

'Enkaz altında hala bulunamayanlar var ve insanlar 10 gün sonra canlı bulundu. Bence elimizden geldiğince bunu konuşmalıyız, elimizden geldiğince farkındalık yaratmalıyız çünkü bağışlar gerçekten yardımcı oluyor ve büyük bir fark yaratıyor.'

ABD, Dilbarı konuşuyor Depremden kurtuldu... Yardım için seferber oldu

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Adana'da yaşayan büyükannesine bakmak için Haziran 2022'de ABD'den Türkiye'ye taşınan Bek deprem sonrası yaşadıkalrını da anlattı.

Deprem sonrası gidecek yerleri olmadığı için geceyi bir tanıdıklarının arabasında geçirdiklerini belirten genç kadın ikinci depreme de evde yakalandıklarını belirtti.

'Yatağım resmen savruluyordu. Yatağım kırılmıştı. Yataktaydım. Sadece tutunabiliyordum' diyen Bek sözlerine şöyle devam etti;

'Dışarı baktım ve karşımdaki apartman tamamen yıkıldı. Tek gördüğüm tozdu.'

ABD, Dilbarı konuşuyor Depremden kurtuldu... Yardım için seferber oldu

Binayı terk ettiklerinde 'çocuğumu bulamıyorum' diye bağıran insanlar ve aile üyelerine ulaşmaya çalışan insanlar ile karşılaştığını belirten Bek, o anları unutamadığını sözlerine ekledi.

Yaşanan felaketi 'saf kaos' olarak tanımlayan genç kadının 'Bu durumdan sağlıklı ve canlı çıktığım için kendimi gerçekten şanslı hissediyorum. Gerçekten minnettarım. Artık hayata çok daha farklı bakıyorum.' ifadelerini kullandı.

Buzzfeed yarı zamanlı öğretmenlik yapan Bek'in depremde 16 yaşındaki bir öğrencisini kaybettiğini ve ABD'ye geri döner dönmez depremzedeler için yardım toplama faaliyetlerinde aktif rol aldığını yazdı.

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#Deprem#ABD#Dünya

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