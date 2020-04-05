‘ABD diğer ülkelerin maskelerine el koyuyor’ iddiası: Korsanlık bu

Dünyada birçok ülkenin tıbbi ürün elde etmek için izlediği agresif politikalar ülkeler arası krize neden oluyor. Çok sayıda ülke tıbbi ürünlerin satın almasını savunma bakanlıkları ya da ordulara devrederken, istihbarat kuruluşları da maske ve solunum cihazı elde etme operasyonlarına dahil oluyor. Dünyada en fazla COVID-19 vakasına sahip ABD’nin ise son haftada tıbbi ürünlere yönelik birçok ülkede attığı adımları Kanada ve Almanya gibi müttefikleri öfkelendirdi. Washington Post gazetesinin haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Üretim Yasası’na (DPA) dayanan haklarını kullanarak Minnesota merkezli 3M şirketinin sadece ABD’nin siparişlerine öncelik vermesini ve Çin’deki fabrikasında daha fazla tıbbi cihaz üreterek ülkeye göndermesini talep etti. Trump, Savunma Üretim Yasası çerçevesinde, ABD’de üretilen tıbbi ekipmanların ihracatının engellenmesi için de karar imzalayacağını söyledi.

KANADA’YI KIZDIRDI

Bu kapsamda, şirketin Kanada’ya göndereceği N95 tipi maskelere el koyuldu. Trump’ın bu talebi, şirkete sipariş veren Kanada ve Güney Amerika ülkelerini öfkelendirdi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, “Sınırımızda tıbbi ürünler de dahil olmak üzere, önemli mal ve hizmetlerin giriş çıkışının engellenmesi ya da miktarının azaltılması büyük hata olur. ABD yönetimini şu anda çok açık bir şekilde uyardığımız nokta budur” dedi. Trudeau, Kanada’nın Ontario eyaletindeki binlerce hemşirenin hastanelerde çalışmak için ABD tarafına geçtiğini hatırlatarak ‘misilleme’ sinyali verdi.

3M şirketinden yapılan açıklamada ise “ABD’de üretilen koruyucu maskelerin ihracatının kesilmesi, diğer ülkelerin de aynı şekilde karşılık vermesine yol açabilir. Durum bu noktaya gelirse de ABD piyasasındaki maske miktarı azalmış olur” uyarısında bulunuldu. ABD’de yaklaşık 200 bin vaka ve 7200 can kaybı var.



ALMANYA: VAHŞİ BATI GİBİ

ABD Başkanı Trump’ın maske konusundaki agresif tavrı Almanya’nın da tepkisi çekti. Almanya’nın Berlin eyaletinin İçişleri Bakanı Andreas Geisel, Çin’den sipariş verdikleri ve Tayland’a kadar getirdikleri maskelere el konduğunu belirtti. Bu durumun ABD yönetiminin getirdiği maske satış yasağıyla ilgili olabileceğini söyleyen Geisel, “Bunu modern bir korsanlık eylemi olarak değerlendiriyoruz. ABD, uluslararası kurallara uymalıdır. Transatlantik ortaklarınıza böyle davranamazsınız. Küresel kriz döneminde bile ‘vahşi batı’ kuralları geçerli olmamalı” diye tepki gösterdi. Alman basını, maske siparişini Berlin eyaletinin Alman polisleri için verdiğini yazdı. Buna göre 400 bin adetlik sipariş için Çin’de üretim yapan ABD şirketine ödeme de yapılmıştı. Ancak maskelere Tayland’da el kondu. İsveç merkezli sağlık şirketi Mölnlycke de Çin’den İtalya ve İspanya için ithal ettikleri milyonlarca yüz maskesi ve eldivene Fransa tarafından el konulduğunu bildirmişti.