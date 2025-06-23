ABD detayları paylaştı: B-2'lerin 37 saatlik mesaisi! Pilotlar için mini buzdolabı ve mikrodalga fırın

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ABD Hava Kuvvetleri, “Gece Yarısı Çekici” (Operation Midnight Hammer) adını verdiği operasyondan dikkat çeken detayları paylaşırken, ABD medyası pilotların konforunu artırmak amacıyla B-2 hayalet bombardıman uçaklarının tuvalet, mikrodalga fırın ve atıştırmalıklar için bir soğutucu ile donatıldığını yazdı.



Yetkililerin aktardığına göre, Sovyetler Birliği’ne nükleer bomba atmak üzere tasarlanan gelişmiş Amerikan bombardıman uçakları filosu, cuma günü Kansas City yakınlarındaki Whiteman Hava Üssü’nden havalanarak, birkaç kez havada yakıt ikmali yaparak yaklaşık 18 saatlik bir uçuş gerçekleştirdi.

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Uzun menzilli görevlerin dayanılabilir olması için yüksek teknolojiyle donatılmış B-2’lerin kokpitlerine mini buzdolabı ve mikrodalga fırın yerleştirilmiş durumda. Uçakta ayrıca uzun uçuşlar için standart kabul edilen bir tuvalet de bulunuyor.

İki pilotun dönüşümlü olarak uçuşu sürdürebilmesi amacıyla birinin dinlenmesine olanak tanıyan alan da mevcut.



MALİYETİ 2 MİLYAR DOLARDAN FAZLA

İlk olarak 1997 yılında hizmete giren B-2 bombardıman uçaklarının her biri 2 milyar dolardan fazla maliyete sahip. 2008’de yaşanan bir kazanın ardından ABD Hava Kuvvetleri’nin elinde 19 adet B-2 kaldı.

172 feet (yaklaşık 52 metre) kanat açıklığına sahip ve sadece iki pilotla görev yapan bu uçaklar, uzun mesafeli görevlerde otomasyona büyük ölçüde dayanıyor.

GECE BOYUNCA SIRAYLA DİNLENDİLER

The Telegraph’ın haberine göre, “Midnight Hammer” (Gece Yarısı Çekici) adlı operasyon kapsamında görevlendirilen yedi B-2 bombardıman uçağı tam bir sessizlik içinde uçarken, iki kişilik mürettebatlar gece boyunca sırayla dinlendi.



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Fordow’a yönelik 37 saatlik görev, 11 Eylül 2001 saldırılarının ardından Afganistan’a düzenlenen ilk Amerikan saldırısından bu yana gerçekleştirilen en uzun B-2 görevi oldu.

The Atlantic’e göre, bu tarz uçakların pilotları zorlu ve uzun uçuşlara dayanacak şekilde eğitiliyor. Geçmişte bazı ekiplerin uçağa kamp yatakları ya da şilteler getirdiği de biliniyor.

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B-2'LER YALNIZ DEĞİLDİ

Gizli görev uçakları tüm operasyon boyunca yalnız değildi. İran’a yaklaşırken, savaş uçakları ve destek uçaklarından oluşan bir filo B-2’lerle buluştu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Daniel Caine, B-2’lerin İran hava sahasında, dar bir bölgede ve neredeyse hiç iletişim kurmadan, eskort ve destek uçaklarıyla kusursuz zamanlamayla buluştuğunu açıkladı.



ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, dün Pentagon’da düzenlediği basın toplantısında operasyona dair detayları paylaştı. Fordo ve Natanz nükleer tesislerine toplam 14 adet GBU-57 sığınak delici bomba atıldığını açıklayan Caine, büyük bir B-2 bombardıman uçağı grubunun Missouri’den aynı anda havalandığını, grubun bir kısmının operasyonel sürpriz unsurunun korunabilmesi için Batı’ya, Pasifik Okyanusu’ndaki Guam adasına doğru gittiğini belirterek, “Bu, bir şaşırtmacaydı ve sadece küçük bir çevrenin bundan haberi vardı. Ana saldırı grubunu oluşturan 7 adet B-2 ise en düşük seviyede iletişimle Doğu’ya doğru hareket etti” dedi. Yapılan sunumda, bombardıman uçaklarının Atlas Okyanusu’nu geçerek Avrupa, oradan da Akdeniz üzerinden Suriye ve Irak’ı geçerek İran’a ulaştığı kaydedildi.



Operasyona 125’ten fazla ABD uçağının katıldığını açıklayan Caine, bu rakama B-2 bombardıman uçakları, dördüncü ve beşinci nesil savaş uçakları, düzinelerce tanker uçağı, istihbarat ve gözlem uçaklarının da dahil olduğunu söyledi. Caine’nin sunumuna göre İran’ı vurmak için Missouri eyaletindeki Whiteman Hava Kuvvetleri Üssü’nden havalanan B-2 uçakları, havada birkaç kez yakıt ikmali yaparak aralıksız 37 saat boyunca uçtu. Şimdiye kadarki en kapsamlı operasyonlarını gerçekleştiren B-2 uçakları 80-90 metre derinliğindeki Fordo’yu MOP diye anılan 13 ton 600 kg’lık GBU-57/B sığınak delen bombalarla vurdu. Her B-2 uçağı toplamda bu bombalardan 2 adet taşıyabiliyordu. MOP’lar ilk kez savaş alanında kullanılmış oldu. Toplamda iki tesise 14 sığınak delen atıldı. Saldırılara diğer ABD savaş uçakları da katılırken bir denizaltıdan da 24 adet Tomahawk seyir füzesi ateşlendi.