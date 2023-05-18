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ABD dergisinden ezber bozan analiz... Batı medyasını eleştirdiler: Sonucu beğensek de beğenmesek de kazanan kazanandır!

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#Türkiye#Seçim#Erdoğan
ABD dergisinden ezber bozan analiz... Batı medyasını eleştirdiler: Sonucu beğensek de beğenmesek de kazanan kazanandır
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2023 15:24

ABD'li Newsweek dergisi seçim sonrası yayınladığı bir analizde Batı medyasında Türkiye ile ilgili çıkan haberleri eleştirdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın demokratik olarak seçilmiş bir cumhurbaşkanı olduğunu vurguladı. Ezber bozan analizde, "Sonucu beğensek de beğenmesek de, kazananı desteklesek de desteklemesek de kazanan yine kazanandır." ifadeleri dikkat çekti.

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Türkiye 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gitmeye hazırlanırken, yapılan seçimlerin ilk turu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyların %49,52'sini alarak rakibini geçmesi Batı medyasında dikkat çekmeye devam ediyor...

Haftalık yayınlanan ABD merkezli haber dergisi Newsweek seçim sonrası ezber bozan bir analiz yayınladı ve Türkiye'de Batı medyasının yarattığı gibi bir hava olmadığını vurguladı.

"Erdoğan'a 'diktatör' demeyi bırakın, diktatörler ikinci tura çıkmaz" başlıklı analizde Türkiye'de geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen seçimler öncesi Batı medyasında yayınlanan haberler eleştirildi.

ABD dergisinden ezber bozan analiz... Batı medyasını eleştirdiler: Sonucu beğensek de beğenmesek de kazanan kazanandır

DİKKAT ÇEKEN DONALD TRUMP BENZETMESİ

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Analizin yazarı Asaad Sam Hanna, seçim sürecinde atılan başlıklara örnekler vererek, "Türkiye'deki seçimlere inanmayan Batı medyası söyledikleri ile demokrasi alarmı verdiklerini düşünseler de aslında ABD'nin eski başkanı Donald Trump'a benziyorlar. Sonuçları beğenmediniz mi? Hemen rakibinizi hileye karışmakla, dış müdahale ile suçlayın." ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN DEMOKRATİK OLARAK SEÇİLMİŞ BİR CUMHURBAŞKANI"

"Erdoğan, seçim yapma eğiliminde olmayan bir bölgede demokratik olarak seçilmiş bir cumhurbaşkanı." diyen yazar bölgede yapılan seçimlere dikkat çekerek "Yüzde 80, yüzde 90 ile kazanılan seçimler hileli olabilir, ikinci tura giden bir seçim değil" vurgusunda bulundu.

ABD dergisinden ezber bozan analiz... Batı medyasını eleştirdiler: Sonucu beğensek de beğenmesek de kazanan kazanandır

KILIÇDAROĞLU'NA ZOR SORU

Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Rusya'nın Türkiye seçimlerine müdahale ettiği iddiasına da değinen yazar, "Twitter'daki deepfake'ler Rusya'nın müdahalesiyse, gerçek hayatta adaylardan yalnızca biriyle görüşen bir Amerikan büyükelçisiyle görüşmek neden ABD'nin müdahalesi anlamına gelmiyor?" sorusunu sordu ve ekledi;

"Serbest seçimler her demokraside esastır. Ancak bu seçimlerin sonuçlarını kabul etmek de demokratik süreci korumanın en önemli parçasıdır. Sonucu beğensek de beğenmesek de, kazananı desteklesek de desteklemesek de kazanan yine kazanandır. Sonucu kınamak ve suçu dış müdahaleye bağlamak yalnızca şüphe tohumları eker ve siyasi ayrışmayı artırır."

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