ABD’de yoksullar bu ölüme ağlıyor

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ABD’nin Washington Eyaleti’nde geçen Cuma günü yaşamını yitiren lösemi hastası bir çocuk, arkasında, birçok kişinin yaşam boyu gerçekleştiremeyeceği bir miras bıraktı. Brenden Foster, 10 ay gibi bir sürede, ABD’nin bir ucundan diğerine kadar uzanan ve evsizlere yemek dağıtan bir örgütlenmenin öncüsü oldu.
HER şey geçen Aralık ayında başladı. Aralık ayında doktorlar, 11 yaşındaki Brenden Foster’a lösemi olduğunu söylediler ve "Sen ancak iki ay kadar yaşarsın" dediler. Foster, aynı gün eve dönerken, Bothell sokaklarında gördüğü evsiz insanlardan etkilendi ve "Bu insanlar aç, birşeyler yapmak lazım" dedi.
Foster’in ilk işi komşularını harekete geçirmek oldu ve 15 gönüllü, 200 sandviç hazırlayarak evsizlere götürdü. Bunun arkasından, lösemi hastası Foster’in öyküsü her yere yayılmaya başladı. Ülkenin her yerinde "evsizlere yemek" kampanyası başladı.
Los Angeles’teki bir aşevinde, evsiz bir adam, "Küçük bir çocuğun bu kadar cesarete sahip olması inanılmaz bir şey" dedi. Gözlerini açmakta bile zorluk çeken Brenden Foster, yaşamının son aylarını insanlara yardım ederek geçirdi. Annesi Wendy Foster, "Hiç şikayet etmedi. Hep başkalarına yardımcı olmak istedi" dedi.
Brenden Foster, sadece iki haftada onbinlerce dolar bağış topladı. Bu paralarla, kamyonlar dolusu gıda malzemesi satın alınarak yoksullara dağıtıldı. Annesi, "Birçok kişinin bir hayat boyunca yapamadığını yaptı" dedi.
Brenden, geçen Cuma günü annesinin kollarında öldü. Brenden’in anısına, bir aşevinde 2500 kişiye yemek dağıtıldı.