ABD’de Jett için kampanya

Razi CANİKLİGİL / NEW YORK Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi ABD’de çalışan emekli savaş pilotu Cemal Ogansoy’un trafik kazasında ölen altı yaşındaki oğlu Jett Aydın’ı ezen şoförün yakalanıp yargılanması, yetkililerin önlem alması ve böyle bir kazanın tekrarlanmaması için kampanya başlatıldı.

Continental Airlines pilotu emekli subay Ogansoy’un oğlu Jett’e, geçen ay, Amerikalı annesi Kelly ile birlikte sabah okula giderken Houston’un Galleria bölgesinde bir otomobil çarpmış ve kazada araç altında kalan küçük çocuk can vermişti.



Görgü tanıklarının ifadelerine göre, otoyu kullanan Amerikalı sürücü, yaya kaldırımında el ele yürüyen anne ile oğluna çarptı. Olay yerine gelen polis tarafından herhangi bir alkol ya da uyuşturucu testi yapılmadığını ve hemen serbet bırakıldığını söyleyen ailenin yakın dostu Bülent İnce, Houston polisinin bu olayı örtbas etmeye çalıştığını ileri sürdü. İnce, Amerika çapında bütün Türk-Amerikan ailelere yönelik kampanya başlattıklarını söyledi.



