ABD çok üşüyecek: 10 yılın en sert soğuğu geliyor

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CNN’in haberine göre, ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) paylaştığı tahmin raporunda, “son 10 yılın en şiddetli kar yağışı olabileceği” uyarısında bulundu. Kar, kar fırtınası, yağmur ve buzlanmanın yanı sıra hızı 65 km’ye varan rüzgârla birlikte geniş bir bölgeyi etkileyecek ağır koşulların, trafikte aksamalara ve elektrik kesintilerine yol açabileceği belirtiliyor. Uyarılar sonrasında Kentucky, Virginia, Kansas, Arkansas ve Missouri’de olağanüstü hal ilan edildi. ABD genelinde yaklaşık 1500 uçuş ve bazı tren seferleri iptal edildi. Başta orta kesimler olmak üzere bazı bölgelerde kar kalınlığının yer yer bir metreye ulaşması bekleniyor.

NEW YORK’A GİRMEK ARTIK PARAYLA

ABD’nin en büyük kenti New York’ta uzun süredir tartışılan trafik yoğunluğu ücreti uygulanmaya başladı. New York’un en büyük sorunlarından olan trafik sıkışıklığıyla mücadele etmek için başlatılan uygulamaya göre, Central Park’ın güneyinde yer alan Empire State, Times Square ve Wall Street çevresindeki bölgelere araçlarıyla girecek kişiler, tenha saatlerde 2.25 dolar, yoğun saatlerde ise 9 dolar ücret verecek.