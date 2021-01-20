ABD: Çin’in Uygurlara baskısı ‘soykırım’

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çin hükümetinin Sincan’ın kuzeybatı bölgesindeki Uygurlara ve çoğunlukla Müslüman etnik azınlıklara yönelik gözaltı kampları ve zorla kısırlaştırma da dahil olmak üzere uygulanan geniş çaplı baskıların soykırım ve insanlığa karşı suç olduğu ifade edildi.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı açıklamada, “Bu soykırımın devam ettiğine ve Çin parti devletinin Uygurları sistematik olarak yok etme girişimine tanık olduğumuza inanıyorum” dedi.

Biden yönetiminin Çin’e daha fazla yaptırım uygulamasına yol açması beklenen bu açıklamanın, Pekin’in politikalarının “soykırım” anlamına geldiğini kabul ettiği için, ABD mahkemlerinde Çin’e yönelik tazminat davalarının açılmasını da sağlaması bekleniyor.