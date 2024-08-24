ABD Çin'i hapsediyor... Önce nükleer denizaltı şimdi de dev askeri üs...

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ABD ile Çin arasında son yıllarda süren gerginlik artarak devam ediyor. Filipinler, Vietnam, Malezya gibi bir çok ülkenin hak iddia ettiği Güney Çin Denizi'ne Çin'in inşa ettiği askeri üslere karşı çıkan ABD bu bölgedeki müttefiklerini desteklemeye devam ediyor. ABD'nin başta Okinawa Adası'ndaki devasa tesis olmak üzere Çin'i çevreleyen Japonya, Güney Kore ve Filipinlerde askeri üsleri bulunuyor. ABD bölgenin ve Pasifik Okyanusu'ndaki ticaret yollarının hakimiyetini Çin'e kaptırmak istemez iken Çin de yepyeni bir donanma inşa ederek ve Pasifik'teki küçük ülkelerle ilişki kurarak ABD ablukasını kırmaya uğraşıyor.

AVUSTRALYA'YA DEVASA ASKERİ HAVA ÜSSÜ: UÇAKLAR ÇİN'E ULAŞABİLECEK

ABD Çin'i iyice hapsetmek için önemli bir adım daha attı. Washington Post'un haberine göre ABD, Çin'i güneyden de çevrelemek için Çin'in bölgedeki en büyük rakiplerinden biri olan Avustralya'ya dev bir askeri üs inşa ediyor. Avustralya'nın en kuzeyindeki Darwin şehrinin yaklaşık 200 km güneyinde Tindal isimli kasabada bulunan bölgesel havalimanı bugün inşaat alanına dönmüş durumda. Havalimanındaki pistler ABD'nin 'uçan kale' olarak tanımlanan B-52 bombardıman uçaklarının inip kalkabileceği şekilde genişletilirken, pistin yanında uçaklar için hangarlar, koruganlar ve devasa yakıt depoları yükseliyor. Bu bombardıman uçakları gerektiğinde yaklaşık 3000 km ötedeki Güney Çin Denizi'ne kolaylıkla bu üsten kalkıp ulaşabilecek. ABD bu alana tilt rotorlu dikine kalkabilen hava araçları V-22 Ospreyleri de konuşlandıracak. Bunun yanında Avustralya Hava Kuvvetlerine ait uçaklar da bu üste konuşlu olacak.

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İnşaatların devam ettiği Tindal Hava Üssü

ABD AVUSTRALYA'YA YENİ ÜSLER İNŞA EDECEK

ABD aslında 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avustralya'da asker bulunduruyor. 1942'de Japonların Darwin kentini bombalaması üzerine Avustralya ABD askerini ülkeye davet etmişti. 2. Dünya Savaşı bittikten sonra çoğu üsler terkedilirken ABD sadece Batı Avustralya'daki deniz üssünde ve Darwin'de asker bulundurmaya devam etmişti. Ancak artan Çin tehlikesi ve olası Çin saldırısında Avustralya'nın hedef olacağı düşüncesi ile ABD daha önce bulunduğu üslere geri gelmeye başladı. Sadece Tindal'deki hava üssü değil, ABD tüm kıtanın doğusundan batısına yeni tesisler inşa etmeyi amaçlıyor. Bu tesislerin arasında yeni havalimanları ve donanma üsleri bulunuyor.

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AUKUS PAKTI VE NÜKLEER DENİZALTILAR

Avustralya'daki 'Çin kıtayı istila edecek' korkusu yüzünden ülke ABD'ye topraklarını açmış durumda. Son zamanlarda Çin'in Avustralya'nın kuzey komşusu Solomon Adaları ile askeri işbirliği geliştirmesi ve Avustralya'ya yönelik sert söylemler de bu endişeleri arttırdı. Yeni üslerin kurulmasının yanında Avustralya, yakın zamanda da ABD ve İngiltere ile AUKUS adı verilen bir savunma paktı imzalanmıştı. Bu pakt ile ABD, Avustralya'ya milyarlarca dolar karşılığında 4 adet nükleer denizaltı verecek. Denizlerde nükleer güce ve nükleer füze fırlatma kapasitesine sahip olacak olan Avustralya bu şekilde Çin'in kendisine saldırmasını önlemeyi amaçlıyor.

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Avustralya askerleri Filipinler'de ABD ile düzenlenen ortak tatbikatta

'AVUSTRALYA BATMAZ BİR UÇAK GEMİSİ'

Avustralya savunma bakanı Richard Marles bir röportajda Avustralya'ya inşa edilen üs ile alakalı olarak "Bu caydırıcılıkla ilgili. Gelecekteki çatışmaları caydırmak ve yaşadığımız bölgenin kolektif güvenliğini sağlamak için birlikte çalışıyoruz." dedi. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ise Marles ile yaptığı görüşmenin ardından Avustralya ile olan ittifakı övdü.

Sidney'deki bir düşünce kuruluşu olan Lowy Enstitüsü'nde analist olan eski Avustralyalı diplomat Mihai Sora, Avustralya'yı "kritik deniz yollarının tam dibinde batmaz bir uçak gemisi" olarak tanımlıyor. Sora, "Güney Çin Denizi'ndeki riskler arttıkça, Tayvan'daki çatışma riski arttıkça, özellikle kuzey Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri için giderek artan bir stratejik değere sahip oluyor" dedi. Zira Avustralya, dünya petrol ticaretinin büyük kısmının gerçekleştiği Malakka boğazına ve Güney Çin Denizi'ne yakın konumda.

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ÇİN'İN DİKKATİNİ DAHA ÇOK ÇEKEBİLİR

Ancak tüm bu inşaatlara karşı çıkanlar da var. Bu kadar çok ABD üssünün ülkeye inşa edilmesinin Çin'in dikkatini Avustralya'ya daha çok çekeceğinden endişe duyanların sayısı hiç de az değil. Bunun yanında ABD'de de bu konuya şüphe ile yaklaşanlar var. Zira Avustralya'nın en büyük ticari ortağı Çin ve ülkedeki Darwin Limanı gibi önemli yerler Çinli şirketlere satıldı. Bunun yanında binlerce Çinli ülkeden mülk almaya devam ediyor. Ancak Avustralyalı yetkililer, Çin ile yaşanacak olası bir krizde ülkedeki mülk sahibi Çinlilerin sorun çıkaramayacağını ve bu yerlerin yasalara göre hemen millileştirilebileceğini ifade ediyor.