ABD-Çin yarışında Türkiye detayı! İsrail basını 'İstanbul'un avantajlarını yazdı

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ABD, Çin'in hızla büyüyen donanmasına karşı savaş gemisi filosunu güçlendirmek için rotasını müttefik ülkelere çevirdi. İsrail basını, ABD'nin yeni fırkateyn arayışında Türkiye'nin İstanbul sınıfının öne çıkan seçeneklerden biri olduğunu yazarken, Türk savunma sanayisinin üretim kapasitesi ve maliyet avantajına dikkat çekti.

TÜRKİYE ABD'NİN RADARINDA

Washington'ın yabancı tasarımları değerlendirdiği yeni fırkateyn yarışında Türkiye, Japonya ve Güney Kore ile birlikte yer alıyor. ABD yönetiminin, filoyu daha hızlı büyütmek amacıyla ilk gemilerden en fazla ikisinin yabancı tersanelerde inşa edilmesinin ardından üretimi Amerikan tersanelerine kaydırmayı değerlendirdiği bildirildi.

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İstanbul sınıfının yarışa dahil edilmesinde, temmuz ayında NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan görüşmenin etkili olduğu belirtildi.

İSTANBUL SINIFININ EN BÜYÜK AVANTAJI

İsrail basınında yer alan değerlendirmede, İstanbul sınıfının en önemli kozunun üretim maliyeti ve Türkiye'nin güçlü tersane altyapısı olduğu vurgulandı.

Haberde, "Bu fırkateynin başlıca avantajları, daha düşük üretim maliyetleri ve Türkiye genelindeki özel tersanelerde birden fazla üretim hattının mevcut olmasıdır." ifadelerine yer verildi.

İstanbul sınıfı fırkateynler yaklaşık 113 metre uzunluğa ve 3 bin tonun üzerinde deplasmana sahip. Gemiler, çok rollü görevler için tasarlanırken Türkiye'nin yerli savaş gemisi programı MİLGEM'in geliştirilmiş bir versiyonu olarak öne çıkıyor.

YERLİ SİSTEMLERLE DONATILDI

İstanbul sınıfında Türkiye'nin geliştirdiği çok sayıda sistem bulunuyor. Gemide 16 hücreli MİDLAS dikey atım sistemi, ATMACA gemisavar füzeleri, 76 milimetrelik top ve GÖKDENİZ yakın hava savunma sistemi yer alıyor.

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Fırkateynin ana sensörleri arasında ASELSAN tarafından geliştirilen AESA radar da bulunuyor. Geminin elektronik harp, sonar ve diğer görev sistemlerinde de yerli çözümler kullanılıyor.

TÜRK TERSANELERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Türkiye'nin birden fazla tersanede aynı sınıftaki gemileri eş zamanlı olarak inşa edebilmesi, İstanbul sınıfının önemli avantajlarından biri olarak gösteriliyor.

İstanbul sınıfı fırkateynlerin Türkiye'de farklı tersanelerde inşa edilmesi, Ankara'nın seri üretim kapasitesini ortaya koyan unsurlardan biri olarak değerlendiriliyor. Türkiye'nin bu sınıftan toplam sekiz gemi edinme planı bulunurken, Endonezya için de iki İstanbul sınıfı fırkateynin inşası yürütülüyor.

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ABD'NİN ÇİN'E KARŞI DONANMA HAMLESİ

Washington'ın arayışının arkasında Çin'in deniz gücündeki hızlı büyüme bulunuyor. ABD, donanmasını kısa sürede güçlendirmek isterken, yabancı müttefiklerin gemi inşa tecrübesinden ve üretim altyapısından yararlanmayı planlıyor.

ABD Donanması da müttefiklerin "kanıtlanmış gemi inşa becerileri ve endüstriyel uzmanlığından" yararlanarak gemilerin daha hızlı teslim edilmesini ve Amerikan tersanelerinin kapasitesinin artırılmasını hedeflediğini açıkladı.

Türk fırkateyninin üretim maliyeti, çok sayıda tersanede üretim yapılabilmesi ve yüksek oranda yerli sistem kullanması Türkiye'nin yarıştaki öne çıkan avantajları arasında gösteriliyor.