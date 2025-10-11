ABD-Çin ticaret savaşı yeniden başladı… Trump’tan Çin’e yüzde 100 gümrük vergisi

Haberin Devamı

Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaştığı mesajda şu ifadeler yer aldı: “Çin’in dünya geneline son derece düşmanca bir mektup göndererek ticarette olağanüstü saldırgan bir tutum takındığı yeni öğrenildi. Bu mektupta 1 Kasım 2025 itibariyle fiilen ürettikleri hemen hemen her ürün ve hatta üretmedikleri ürünler olmak üzere bunların üzerinde geniş kapsamlı ihracat kontrolleri uygulayacaklarını bildirdiler. Bu karar istisnasız tüm ülkeleri etkiliyor ve açıkça yıllar önce planlanmış bir hamleydi. Uluslararası ticarette eşi benzeri görülmemiş bir durum olup diğer uluslarla ilişkilerde afaki bir rezalettir. Çin'in bu emsalsiz pozisyonu almış olması nedeniyle, tehdit edilen diğer uluslar adına değil yalnızca ABD adına konuşarak söylüyorum, 1 Kasım 2025’ten itibaren veya Çin’in atacağı ek adımalar bağlı olarak daha erken bir tarihte ABD hali hazırda uygulanmakta olan tarifelere ek olarak Çin’e yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacaktır. Ayrıca 1 Kasım’da tüm kritik yazılımlar için ihracat kontrolleri yürürlüğe girecektir. Çin’in böyle bir adım atmasına inanmak zor ama attılar. Bundan sonrası gerisi tarihin bire parçası olacaktır.”