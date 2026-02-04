×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

ABD, Çin ile yarışta umudunu Türkiye'ye bağladı: 'Savaş gemileri için adres İstanbul Tersanesi' iddiası

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul Tersanesi#ABD Donanma Filosu#Savunma Sanayii
ABD, Çin ile yarışta umudunu Türkiyeye bağladı: Savaş gemileri için adres İstanbul Tersanesi iddiası
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2026 11:53

ABD'nin, Çin ile artan askeri rekabet ortamında donanma filosunu genişletmek amacıyla Türkiye ile gemi inşa alanında görüşmeler yürüttüğü öne sürüldü. Görüşmelerde gemi bileşenleri tedariki, olası fırkateyn inşası ve ABD Donanması’nın üretim kapasitesinde yaşanan darboğazların aşılması ele alındı. Yetkililer, temasların geçen yıldan bu yana sürdüğünü ve farklı işbirliği modellerinin değerlendirildiğini belirtti.

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, müttefik ülkelerle yapılacak işbirlikleriyle donanma açığını kapatmayı hedefliyor. ABD’nin, Çin ile artan askeri ve stratejik rekabet kapsamında deniz kuvvetlerini güçlendirme arayışları hız kazandı. Temaslarda hem mevcut üretim sorunları hem de uzun vadeli işbirliği ihtimalleri masaya yatırıldı.

ABD Donanması’nın filosunu genişletme çabaları doğrultusunda Türkiye ile gemi inşa alanında geçen yıldan bu yana görüşmeler yürüttüğü ifade edildi. Görüşmelerin, ABD Donanması’nın yaşadığı üretim darboğazlarına çözüm bulmayı amaçladığı kaydedildi. Kaynaklar, Türkiye’nin bu süreçte önemli bir seçenek olarak değerlendirildiğini kaydetti.

ABD, Çin ile yarışta umudunu Türkiyeye bağladı: Savaş gemileri için adres İstanbul Tersanesi iddiası

Haberin Devamı

Middle East Eye’a (MEE) konuşan yetkililer, temaslarda gemi bileşenlerinin tedariki, olası fırkateyn inşası ve ABD Donanması’na destek sağlanabilecek üretim modellerinin ele alındığını açıkladı. Görüşmelerin içeriğinin, ABD’nin mevcut yasal düzenlemeleri ve savunma sanayi politikaları çerçevesinde şekillendiği bilgisi paylaşıldı.

ABD, Çin ile yarışta umudunu Türkiyeye bağladı: Savaş gemileri için adres İstanbul Tersanesi iddiası

TÜRKİYE’NİN DENİZCİLİK KAPASİTESİ

Ankara, son yıllarda denizcilik alanında önemli bir üretim kapasitesine ulaştı. Türkiye’deki tersaneler, aynı anda Türk ve Pakistan donanmaları için 30’dan fazla gemi üretebilecek kapasiteye sahip. Bu durum, Türkiye’yi bölgesel ve küresel ölçekte dikkat çeken bir denizcilik gücü haline getirdi.

ABD, Çin ile yarışta umudunu Türkiyeye bağladı: Savaş gemileri için adres İstanbul Tersanesi iddiası

Türk savunma sanayi şirketleri, Türkiye’nin milli savaş gemisi programı olan MİLGEM projesi kapsamında çok sayıda yerli gemi tasarımı geliştirdi. ABD'li yetkililer, bu tasarımların farklı donanmaların ihtiyaçlarına uyarlanabilecek esnekliğe sahip olduğunu söyledi. Programın, Türkiye’nin deniz platformları konusundaki mühendislik birikimini artırdığı kaydedildi.

Haberin Devamı
Gözden Kaçmasınİrandan peş peşe yeni talepler: ABDden çatışma uyarısıİran'dan peş peşe yeni talepler: ABD'den çatışma uyarısıHaberi görüntüle

ABD’li temsilcilerin, Türkiye’nin gemi bileşenleri tedarik edip edemeyeceğini araştırdığı belirtildi. Görüşmelerde ayrıca, Ankara’nın ABD Donanması’na ek fırkateynler inşa etmesine yardımcı olma olasılığı da değerlendirildi.

ABD, Çin ile yarışta umudunu Türkiyeye bağladı: Savaş gemileri için adres İstanbul Tersanesi iddiası

TRUMP YÖNETİMİ OLASILIKLARI ARAŞTIRIYOR

Trump yönetimi, ABD gemi inşa sektörünü canlandırmak ve Donanma filosunu genişletmek istiyor. ABD'li kaynaklar, bu hedef doğrultusunda Washington’un, "on yıllarca süren yetersiz yatırımların" ardından Asya’daki müttefikleri Japonya ve Güney Kore’nin bilgi birikiminden yararlandığını açıkladı. ABD yönetimi, farklı ülkelerle bu çerçevede temaslarını sürdürüyor.

ABD, Çin ile yarışta umudunu Türkiyeye bağladı: Savaş gemileri için adres İstanbul Tersanesi iddiası

Haberin Devamı

Bu yaklaşımın en somut örneklerinden biri, Güney Koreli Hanwha Grubu’nun aralık 2024’te ABD merkezli Philly Shipyard’ı 100 milyon dolara satın alması oldu. Şirket, yılda yaklaşık 20 gemi üretmeyi hedefliyor.

Gözden KaçmasınBu bir savaş hazırlığı mı ABD, İran yakınlarında askerî gücünü artırıyor Uydu görüntüleri kafaları karıştırdıBu bir savaş hazırlığı mı? ABD, İran yakınlarında askerî gücünü artırıyor! Uydu görüntüleri kafaları karıştırdıHaberi görüntüle

Öte yandan, ABD’nin denizcilik alanındaki çabaları, farklı noktalarda engellerle karşılaştı. Bazı projelerin iptal edilmesinin ve ertelenmesinin ardından son olarak aralık 2025’te ABD Deniz Kuvvetleri Bakanı John Phelan, Pentagon’un İtalyan gemi inşa şirketi Fincantieri ile imzaladığı Constellation sınıfı fırkateyn programının da iptal edildiğini duyurdu.

ABD, Çin ile yarışta umudunu Türkiyeye bağladı: Savaş gemileri için adres İstanbul Tersanesi iddiası

GEMİ İNŞASI BAĞLARI GÜÇLENDİRECEK

Haberin Devamı

Uzmanlar, ABD yasalarının Donanma’nın yurtdışında savaş gemisi inşa etmesini yasaklaması nedeniyle Türkiye’nin ABD tersanelerine yatırım yapmasını düşük bir ihtimal olarak görüyor. Buna karşın ABD Başkanı Trump, gemi açığını kapatmak için müttefik ülkelerde gemi inşa edilmesi seçeneğini değerlendirdiklerini dile getirmişti.

Gözden KaçmasınMiçotakis haftaya Türkiye’ye geliyorMiçotakis haftaya Türkiye’ye geliyorHaberi görüntüle

Trump, ocak ayında yaptığı açıklamada, Donanma'yı güçlendirmeyi hedeflediğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Eskiden günde bir gemi inşa ederdik. Artık gemi inşa etmiyoruz. Bunu yeniden başlatmak istiyoruz. Ve belki de gemi inşa etme konusunda müttefiklerden de yararlanacağız. Belki de mecbur kalacağız."

ABD, Çin ile yarışta umudunu Türkiyeye bağladı: Savaş gemileri için adres İstanbul Tersanesi iddiası

Haberin Devamı

ABD’li bir yetkili, Washington ile Türkiye arasındaki görüşmelerin bu soruna çözüm üretmek için başlatıldığına dikkat çekerek, "ABD gemi inşa sanayisi gerçek bir kriz içinde ve Trump yönetimi, bu sektörün ihtiyaçlarını karşılamak için Türkiye ile görüşmeler yaptı" dedi.

ABD, Çin ile yarışta umudunu Türkiyeye bağladı: Savaş gemileri için adres İstanbul Tersanesi iddiası

'TÜRKİYE, CİDDİ BİR ÜRETİM ALTYAPISI SUNUYOR'

Türkiye’deki tersaneleri yakından tanıyan bir Türk kaynak, İstanbul Donanma Tersanesi’nin ABD’nin ek gemiler inşa etmesine yardımcı olabilecek yedek kapasiteye sahip olduğunu ifade etti. Kaynak, Türkiye’nin bu alanda ciddi bir üretim altyapısı sunduğunu belirterek, bu kapasitenin, farklı işbirliği modellerine olanak tanıdığını kaydetti.

ABD, Çin ile yarışta umudunu Türkiyeye bağladı: Savaş gemileri için adres İstanbul Tersanesi iddiası

Gözden KaçmasınMuammer Kaddafinin oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldüMuammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldüHaberi görüntüle

İSTANBUL TERSANESİ’NİN DENEYİMİ

Haberde, İstanbul Donanma Tersanesi Komutanlığı Tasarım Proje Ofisi’nin deneyiminin özellikle dikkat çekici olduğu vurgulandı. Bu yapının, gemi inşa sürecinin tüm aşamalarını tek merkezden koordine edebildiği belirtildi. Bu modelin, esnek ve verimli bir üretim süreci sunduğu belirtildi.

Türk tersanelerinin yüksek derecede yenilikçi olduğuna dikkat çekilirken, üretim sürecinin bazı bölümlerinin rutin olarak otomatikleştirildiğinin altı çizildi.

Gözden KaçmasınCumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ABD arasında arabuluculuk rolünü üstlenmeye hazırız ve temasları sürdürüyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ABD arasında arabuluculuk rolünü üstlenmeye hazırız ve temasları sürdürüyoruzHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul Tersanesi#ABD Donanma Filosu#Savunma Sanayii

BAKMADAN GEÇME!