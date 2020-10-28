ABD Çin arasında ajan krizi!
ABD Adalet Bakanlığı, 8 kişinin Pekin yönetimi için çalıştıkları konusunda suçlandığını duyurdu. Bu kişilerin gözaltına alındıkları belirtildi.
ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, 8 kişinin Çin için ajanlık yapmakla suçlandığı belirtildi. ABDde yaşayan Çinlileri ülkelerine geri dönmek için Pekin yönetimi adına korkuttukları, tehdit ettikleri, taciz ettikleri ve gözetleyerek yıldırmaya çalıştıkları öne sürüldü. Gözaltına alınan bu kişilerin yargılanma süreçlerinin ne zaman başlayacağına ilişkin bilgi verilmedi.
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