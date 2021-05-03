ABD çekilmeye başladı, Taliban tehdit etti

ABD, 1 Mayıs itibarıyla Afganistan’dan çekilme sürecini başlatırken Taliban’dan “karşı eylem” tehdidi geldi. Eski Başkan Donald Trump döneminde yapılan anlaşmaya göre 1 Mayıs’ta tüm Amerikan askerlerinin ülkeyi terk etmiş olması gerektiğini, bunun aksinin “anlaşmanın açık ihlali” olacağını söyleyen Taliban Sözcüsü Muhammed Naeem, “Bu durum prensipte, savaşçılarımızın işgalcilere karşı harekete geçmesinin önünü açıyor” dedi. Joe Biden yönetimi, bölgede istikrarsızlığa neden olacağı endişelerine rağmen Afganistan’dan çıkış planını uygulamaya koysa da çekilmenin tamamlanacağı günü 1 Mayıs yerine 11 Eylül olacak şekilde güncellemişti.

PEŞ PEŞE SALDIRILAR

Taliban’ın tehdidinin ardından ülkenin güneyinde, içinde ABD üssü de bulunan Kandahar Havalimanı’na roketli saldırı düzenlendi. ABD’li yetkililer saldırıda kimsenin zarar görmediğini açıkladı. Taliban militanları ayrıca, Zabul vilayetinde bir polis karakoluna saldırdı. Olayda 3 polis öldü, 2 kişi yaralandı. Afganistan İçişleri Bakanvekili Hayatullah Hayat, daha önce yaptığı bir açıklamada, “Çekilme süresince Taliban saldırılarını arttırabilir” uyarısında bulunmuştu.

Afganistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada son 24 saatte ülkenin çeşitli bölgelerinde 102 Taliban militanının öldürüldüğü bildirildi. Öte yandan ABD’nin bir barış anlaşması olmaksızın çekilmesi, ülkenin geleceğine dair soru işaretlerine neden oluyor.

BİLGİ NOTU

ABD, 11 Eylül 2001 saldırılarının ardından Afganistan’a asker gönderdi. Geçen 20 yılda onlarca Afgan ile 2400 Amerikan askeri öldü. Ülkede önceki gün itibarıyla 2500 ABD’li asker bulunuyordu.

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