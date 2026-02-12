×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

ABD çekildi: Kritik üssü Suriye devraldı

Güncelleme Tarihi:

#Suriye#Tenef Üssü#ABD
ABD çekildi: Kritik üssü Suriye devraldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2026 15:07

Suriye Savunma Bakanlığı, ABD ordusunun çekilmesinin ardından Suriye ordusunun ülkenin güneyinde yer alan Tenef Askeri Üssü'nde kontrolü devraldığını bildirdi.

Haberin Devamı

Suriye Savunma Bakanlığı, Tenef Askeri Üssü'nde kontrolün Suriye ordusuna geçtiğini açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada, üssün kontrolünün Suriye ve ABD'li taraflar arasında koordinasyonla sağlandığı ifade edildi. Ayrıca, Suriye ordusunun, Irak ve Ürdün sınırlarına da konuşlanmaya başladığı kaydedildi.

ABD, 2017 ve 2018'de genişlettiği Tenef Üssü'nden kaldırılan gözetleme balonlarıyla Ürdün sınırı ile Fırat Nehri arasındaki yüzlerce kilometrelik alanda İran destekli gruplar ve terör örgütü DEAŞ'ın askeri faaliyetlerini gözetlemek için üssü kullanmıştı.

ABD'nin Tenef Üssü'ne 22 kilometre mesafede Ürdün sınırları içindeki Kule 22 Üssü'ne çekildiği belirtilmişti.

Gözden KaçmasınMüzakere bir yanda askeri hamle diğer yanda Trump açıklamıştı: Pentagon düğmeye bastı... Basra körfezinde dikkat çeken hareketlilikMüzakere bir yanda askeri hamle diğer yanda! Trump açıklamıştı: Pentagon düğmeye bastı... Basra körfezinde dikkat çeken hareketlilikHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Suriye#Tenef Üssü#ABD

BAKMADAN GEÇME!