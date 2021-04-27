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HaberlerDünya HaberleriABD, casus uydusu 'NROL-82'yi uzaya yolladı
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Dünya
AA
Haber Giriş: 27.04.2021 - 15:37 | Son Güncelleme:

ABD, casus uydusu 'NROL-82'yi uzaya yolladı

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ABD, casus uydusu 'NROL-82'yi uzaya yolladı

ABD, "NROL-82" adlı casus uydusunu uzaya gönderdi.

İşlevi gizli tutulan uydu, Lockheed Martin ve Boeing firmalarının ortaklığı United Launch Alliance şirketinin ürettiği "Delta 4 Heavy" tipi ağır taşıyıcı roket ile California eyaletindeki Vandenberg Hava Üssü'nden fırlatıldı.

Fırlatış, internetten canlı yayımlanırken roketin ikinci aşamasının ateşlenmesi ve uyduyu saklayan kalkanın açılmasının ardından "gizlilik" gerekçesiyle yayın kesildi.

ABD'de keşif uydularının tasarlanması, üretimi, fırlatılması ve işletilmesinden sorumlu istihbarat birimi Ulusal Keşif Bürosuna (NRO) ait uydunun hangi görev için kullanılacağı bilinmiyor.

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