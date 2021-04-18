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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
Haber Giriş: 18.04.2021 - 04:28 | Son Güncelleme:

ABD, Çad'daki zorunlu olmayan diplomatik görevlilerinin ülkeden ayrılmasını istedi

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ABD, Çad'daki zorunlu olmayan diplomatik görevlilerinin ülkeden ayrılmasını istedi

ABD Dışişleri Bakanlığı, ülkede artan şiddet olayları nedeniyle Çad'da görev yapan, zorunlu olmayan Amerikalı diplomatik görevlilerin ülkeyi terk etmesini istedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Çad'ın farklı bölgelerinden başkent N’Djamena'ya kadar ulaşan isyancı grupların mevcut tehdidi artırdığı kaydedildi.

"Çad'da görev yapan, zorunlu olmayan tüm Amerikalı diplomatik misyon çalışanlarının ve ailelerinin ülkeden derhal ayrılması" istendi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

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