ABD Büyükelçisi’nden veda: Hizmet etmek bir onurdu

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Bu süreçte iki ülke ilişkilerinde F-16 sorunu, Rusya yaptırımları, ABD’nin PKK/YPG desteği, İsveç’in NATO üyeliği, ABD’nin FETÖ tutumu, İsrail’in Gazze saldırılarından kaynaklanan bir dizi sorun yaşandı. Yine bu dönemde Serbest Ticaret Anlaşması görüşmelerine yeniden başlandı, Stratejik Mekanizma üst düzey toplandı, enerji alanında da önemli adımlar atıldı. Flake X sosyal medya hesabından, “Hizmet etmek bir onurdu” diyerek “Burası inanılmaz bir yer. Ne güzel arkadaşlar edinmişiz” diye not düştü.

RENKLİ BİR DİPLOMAT

Flake, renkli kişiliği, geniş ailesi ve sosyal medya kullanımıyla farklı bir ABD elçisi oldu. Cumhuriyetçi bir Senatör olmasına rağmen aynı partiden Başkan olan Donald Trump ile anlaşamayınca yeniden aday olmayan Jeff Flake, emekli olma kararı almıştı. Ancak Kongre’yi iyi bilen bir isim olan Flake, Demokrat Başkan Joe Biden tarafından Türkiye Büyükelçisi olarak atandı. Flake, sosyal medyada yayınladığı mesajda “En sakin zamanlarda Türkiye çok önemli bir ortak. Dünya böyle zor zamanlardan geçtiğinde ise Türkiye vazgeçilmez bir müttefik” dedi.

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Jeff Flake Kapalıçarşı’nın çatılarında James Bond gibi fotoğraf çektirmişti.

KAPALIÇARŞI ÇATISINDA

Flake görev süresi boyunca Türkiye’nin pek çok ilini gezdi. Aynı James Bond gibi İstanbul’da Kapalıçarşı’nın çatısında koşması onu dünyada da gündeme taşıdı. Flake birkaç gün önce yaptığı paylaşımda “Bu anı gerçekten özleyeceğim” dedi. Yüzerek boğazı geçen Flake, Euro 2024 maçlarında yine eşiyle birlikte Türk Milli Takım Forması ile Türkiye’ye şans diledi. Flake’in görev süresi 1 Eylül’de dolacak.