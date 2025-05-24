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ABD Büyükelçisi’nden Suriye yorumu

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Thomas Barrack#Suriye
ABD Büyükelçisi’nden Suriye yorumu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2025 07:00

ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye vizyonuna yönelik değerlendirmelerde bulundu.

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Suriye’ye yönelik yaptırımların durdurulması, birincil hedefimiz olan DEAŞ’ın kalıcı olarak yenilgiye uğratılması hedefinin bütünlüğünü koruyacak ve Suriye halkına daha iyi bir gelecek için şans verecektir” diyen Barrack X hesabından yaptığı paylaşımda, Trump’ın, müreffeh bir Ortadoğu, kendisiyle ve komşularıyla barışık, istikrarlı bir Suriye vizyonunu net bir şekilde ortaya koyduğunu belirtti. Barrack, “Bu şekilde, Türkiye ve Körfez ülkeleri de dahil olmak üzere bölgesel ortaklarımızla birlikte Suriye hükümetinin barış, güvenlik ve refah umudunu yeniden tesis etmesini sağlamış oluyoruz. Başkan’ın ifadesiyle, birlikte çalışacağız ve birlikte başaracağız” dedi.

 

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#ABD#Thomas Barrack#Suriye

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