ABD Büyükelçisi’nden Suriye yorumu

Haberin Devamı

“Suriye’ye yönelik yaptırımların durdurulması, birincil hedefimiz olan DEAŞ’ın kalıcı olarak yenilgiye uğratılması hedefinin bütünlüğünü koruyacak ve Suriye halkına daha iyi bir gelecek için şans verecektir” diyen Barrack X hesabından yaptığı paylaşımda, Trump’ın, müreffeh bir Ortadoğu, kendisiyle ve komşularıyla barışık, istikrarlı bir Suriye vizyonunu net bir şekilde ortaya koyduğunu belirtti. Barrack, “Bu şekilde, Türkiye ve Körfez ülkeleri de dahil olmak üzere bölgesel ortaklarımızla birlikte Suriye hükümetinin barış, güvenlik ve refah umudunu yeniden tesis etmesini sağlamış oluyoruz. Başkan’ın ifadesiyle, birlikte çalışacağız ve birlikte başaracağız” dedi.