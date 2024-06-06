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ABD Büyükelçisinden F-16 açıklaması: İleriye dönük önemli bir adım atıldı

Güncelleme Tarihi:

#ABD#F16#Jeffry Flake
ABD Büyükelçisinden F-16 açıklaması: İleriye dönük önemli bir adım atıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2024 12:38

ABD Büyükelçisi Flake, yeni F-16'ların Türkiye'ye satışı ile ilgili yaptığı açıklamada “Türkiye’nin son nesil F-16 Blok 70 savaş uçaklarını alması ve mevcut F-16 filosunu modernize etmesi konusunda bugün ileriye dönük önemli bir adım atıldı." ifadelerini kullandı.

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Yeni F-16'ların Türkiye'ye satışı ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake  “Türkiye’nin son nesil F-16 Blok 70 savaş uçaklarını alması ve mevcut F-16 filosunu modernize etmesi konusunda bugün ileriye dönük önemli bir adım atıldı. Bu, ABD’nin ulusal güvenliği, Türkiye’nin ulusal güvenliği ve NATO’nun birlikte çalışabilirliği açısından iyi bir adım." ifadelerini kullandı.

ABD Büyükelçisinden F-16 açıklaması: İleriye dönük önemli bir adım atıldı

TAKVİME UYGUN DEVAM EDİYOR

Bakanlık kaynakları ise ABD’den alınacak F-16 uçakları için “Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda satın alınacak F-16 Blok-70 ve modernizasyon kitleri ile diğer malzeme, mühimmat ve teçhizatın tedarik süreci daha önce açıkladığımız takvime uygun olarak olumlu şekilde devam etmektedir" açıklamasında bulundu. 

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#ABD#F16#Jeffry Flake

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