ABD Büyükelçisinden F-16 açıklaması: İleriye dönük önemli bir adım atıldı

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Yeni F-16'ların Türkiye'ye satışı ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake “Türkiye’nin son nesil F-16 Blok 70 savaş uçaklarını alması ve mevcut F-16 filosunu modernize etmesi konusunda bugün ileriye dönük önemli bir adım atıldı. Bu, ABD’nin ulusal güvenliği, Türkiye’nin ulusal güvenliği ve NATO’nun birlikte çalışabilirliği açısından iyi bir adım." ifadelerini kullandı.



Bakanlık kaynakları ise ABD’den alınacak F-16 uçakları için “Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda satın alınacak F-16 Blok-70 ve modernizasyon kitleri ile diğer malzeme, mühimmat ve teçhizatın tedarik süreci daha önce açıkladığımız takvime uygun olarak olumlu şekilde devam etmektedir" açıklamasında bulundu.