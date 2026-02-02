ABD Büyükelçisi Tom Barrack'tan Avrupa ve NATO'ya Türkiye eleştirisi: Bu delilik

Haberin Devamı

ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, Milken Enstitüsü’nde yaptığı konuşmada NATO ve Avrupa ülkelerini, Türkiye’nin stratejik önemini yeterince kavrayamamakla eleştirdi. Barrack, Türkiye’nin ittifak içindeki rolünün söylem düzeyinde sıkça vurgulandığını ancak pratikte Ankara’ya aynı stratejik saygının gösterilmediğini söyledi.

Türkiye’nin NATO’nun ikinci büyük askeri gücü olduğuna dikkat çeken Barrack, buna rağmen Avrupa’nın Türkiye’ye en gelişmiş ve modern silah sistemlerini sağlamaktan kaçındığını vurguladı. Bu durumun açık bir “stratejik çelişki” yarattığını ifade eden Barrack, Türkiye’den Avrupa’yı savunmasının beklendiğini ancak Rusya kaynaklı endişeler gerekçe gösterilerek ileri askeri teknolojilere erişiminin sınırlandığını dile getirdi.

Barrack, bu durumu şu sözlerle eleştirdi:

“Avrupa, Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu ve kendilerini savunmalarını istediğin söylüyor. Ancak Avrupa, Rusya’da olup bitenlerden korktuğu için Türkiye’nin en gelişmiş ve en iyi silahlara sahip olmasını istemiyor. Bu delilik.”

F-35, S-400 VE CAATSA VURGUSU

Büyükelçi Barrack, Türkiye’nin F-35 savaş uçaklarını edinme sürecine de değindi. Orta Doğu ve Afrika Zirvesi kapsamında yaptığı değerlendirmede, ABD’nin şu aşamada Türkiye’ye F-35 satmadığını hatırlatarak, Ankara’nın bu nedenle Eurofighter alımına yöneldiğini söyledi.

Türkiye ile yaşanan temel sorunun Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi olduğunu vurgulayan Barrack, “Bu nedenle ABD Kongresi CAATSA yaptırımlarını devreye soktu” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’NİN SAVUNMA SANAYİSİ ZATEN GÜÇLÜ”

Barrack, tüm bu sınırlamalara rağmen Türkiye’nin savunma sanayisindeki kapasitesine dikkat çekti. Türkiye’nin özellikle İHA ve SİHA alanında ciddi bir yetkinliğe sahip olduğunu belirten Barrack, “Türkiye, Ukrayna’nın en büyük drone tedarikçisi konumunda” dedi.

Geçmişte Türkiye’nin F-35 programının bir parçası olduğunu hatırlatan Barrack, Ankara’nın uçakların üretim sürecinde aktif rol üstlendiğini ve gövde montaj programında önemli sorumluluklar aldığını söyledi.

ABD’DE BEKLEYEN F-35’LER VE KAAN PROJESİ

Barrack, Türkiye’ye ait dört adet F-35 savaş uçağının halen ABD’nin Kaliforniya eyaletinde hangarlarda tutulduğunu belirtti. ABD’den savaş uçağı satışı yapılmamasına rağmen Türkiye’nin kendi milli muharip uçağı KAAN projesini sürdürdüğünü vurgulayan Barrack, Ankara’nın savunma sanayisindeki üretim ve teknoloji ilerlemesine dikkat çekti.

"ARALARINDA KARDEŞÇE BİR İLİŞKİ VAR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki ilişkiye de değinen Barrack, iki lider arasında alışılmışın dışında bir bağ bulunduğunu ifade etti.

Barrack, bu ilişkiyi, “Trump ile Erdoğan arasında bir kardeşçe ilişki bağı var. Alışılmışın dışında bir ilişki içinde bu bağı kurmuş durumdalar” sözleriyle tanımladı.