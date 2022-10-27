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ABD Büyükelçisi James Bond gibi

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Jeff Flake#James Bond
ABD Büyükelçisi James Bond gibi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2022 07:00

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Instagram hesabında Kapalıçarşı’nın çatısında koşarken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

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Büyükelçi Flake’in paylaştığı karede arkasında birinin daha koştuğu görülürken, fotoğrafın açıklama kısmında “Bana yetişiyor. Ceketi çıkarsam iyi olur” ifadeleri yer aldı. Fotoğraf yorum yapmaya kapatıldı. Konuya ilişkin ABD Büyükelçiliği’nden Hürriyet’e yapılan açıklamada ise “Büyükelçi, söz konusu fotoğrafı, bulunduğu mekâna ve mekânın tarihine olan beğenisi nedeniyle çektirmiştir” denildi.

Flake’in bu paylaşımı, James Bond serisinin 2012 tarihli ‘Skyfall’ filmindeki İstanbul sahnesini akıllara getirdi. Filmde Daniel Craig’in canlandırdığı ajan James Bond, Kapalıçarşı’nın çatısında koşmuş ve hatta motosiklet sürmüştü.

Ocak 2022’de göreve başlayan Jeff Flake, sosyal medya hesabından Türkiye’ye dair sıkça fotoğraf paylaşıyor. Eylül ayında eşiyle birlikte Sultan Ahmet Camisi önünde poz veren Flake, “İstanbul’daki favori yerlerimizden biri, arka planda Sultan Ahmet Camisi. Merhaba Türkiye!” ifadelerini kullanmıştı.

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#ABD#Jeff Flake#James Bond

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