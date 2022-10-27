ABD Büyükelçisi James Bond gibi

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Büyükelçi Flake’in paylaştığı karede arkasında birinin daha koştuğu görülürken, fotoğrafın açıklama kısmında “Bana yetişiyor. Ceketi çıkarsam iyi olur” ifadeleri yer aldı. Fotoğraf yorum yapmaya kapatıldı. Konuya ilişkin ABD Büyükelçiliği’nden Hürriyet’e yapılan açıklamada ise “Büyükelçi, söz konusu fotoğrafı, bulunduğu mekâna ve mekânın tarihine olan beğenisi nedeniyle çektirmiştir” denildi.

Flake’in bu paylaşımı, James Bond serisinin 2012 tarihli ‘Skyfall’ filmindeki İstanbul sahnesini akıllara getirdi. Filmde Daniel Craig’in canlandırdığı ajan James Bond, Kapalıçarşı’nın çatısında koşmuş ve hatta motosiklet sürmüştü.

Ocak 2022’de göreve başlayan Jeff Flake, sosyal medya hesabından Türkiye’ye dair sıkça fotoğraf paylaşıyor. Eylül ayında eşiyle birlikte Sultan Ahmet Camisi önünde poz veren Flake, “İstanbul’daki favori yerlerimizden biri, arka planda Sultan Ahmet Camisi. Merhaba Türkiye!” ifadelerini kullanmıştı.