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ABD Büyükelçisi Barrack'tan Türkiye'ye ateşkes teşekkürü

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#Tom Barrack#Ateşkes Anlaşması#ABD-Türkiye İlişkileri
ABD Büyükelçisi Barracktan Türkiyeye ateşkes teşekkürü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2026 11:52

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, İran ile ABD arasında varılan ateşkes anlaşmasına Türkiye'nin verdiği desteğe ilişkin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasiye ve bölgesel gerilimin azaltılmasına verdiği desteği takdir ediyoruz." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran ile ABD arasındaki anlaşmaya dair açıklamasına yanıt veren ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, Ankara'ya ateşkes sürecine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Barrack, X hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasiye ve bölgesel gerilimin azaltılmasına verdiği desteği takdir ediyoruz. Milletler diyalog, ortaklık ve barış ve güvenliğe yönelik ortak bir bağlılığı seçtiğinde ilerleme mümkündür." ifadelerini kullandı.

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#Tom Barrack#Ateşkes Anlaşması#ABD-Türkiye İlişkileri

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