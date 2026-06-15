ABD Büyükelçisi Barrack'tan Türkiye'ye ateşkes teşekkürü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran ile ABD arasındaki anlaşmaya dair açıklamasına yanıt veren ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, Ankara'ya ateşkes sürecine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Barrack, X hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasiye ve bölgesel gerilimin azaltılmasına verdiği desteği takdir ediyoruz. Milletler diyalog, ortaklık ve barış ve güvenliğe yönelik ortak bir bağlılığı seçtiğinde ilerleme mümkündür." ifadelerini kullandı.