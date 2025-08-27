ABD Büyükelçisi Barrack'ın sözleri ülkeyi ayağa kaldırdı

Haberin Devamı

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta düzenlenen basın toplantısında gazetecilere söylediği sözler nedeniyle tepki çekti.

Basın toplantısı, ABD heyetinin Hizbullah’ın silahsızlandırılması gündemiyle Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yapıldı.

New York Times'ta yer alan habere göre, yoğun biçimde soru yöneltmeye çalışan gazetecilerle gerginlik yaşayan Barrack, toplantıyı takip eden gazetecilere yönelik “Hayvan gibi davranmayın, medeni olun” ifadelerini kullandı.

Barrack kürsüye çıkarak, “Lütfen bir süre sessiz olun. Bu durum kaotik, hayvani bir hâl almaya başlarsa burayı terk ederiz. Medeni, nazik ve hoşgörülü olun. Çünkü bölgede yaşanan sorunların kaynağı da bu davranış biçimleri” dedi.

TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ

Lübnan kökenli ABD vatandaşı Barrack’ın sözleri, ülkedeki basın kuruluşları ve siyasiler tarafından “hakaret” olarak değerlendirildi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın yakın dostu olduğu bilinen Barrack işaret edilmeden “Misafirlerden biri tarafından kullanılan ifadeler için üzüntü duyuldu” açıklamasında bulundu.

Sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, medya mensuplarına duyulan saygı ve takdir vurgulandı. Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Morcos, Barrack’ın açıklamalarını kabul edilemez bulduğunu belirterek üzüntüsünü dile getirdi.

Medya meslek örgütleri, arrack’ın sözlerini “doğrudan bir hakaret” ve “son derece ciddi, kabul edilemez bir emsal” olarak niteledi ve derhal özür talep etti.