ABD Büyükelçisi Barrack'ın açıklamaları dünya basınında: 'Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni dönem'

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Barrack, Anadolu Ajansı'na (AA) verdiği röportajda ABD-Türkiye ilişkileri ve Orta Doğu'da yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Lahey'de düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında bir araya gelen Trump ve Erdoğan'ın görüşmesine dair konuşan Barrack, Trump ile Erdoğan’ın, ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Rubio’nun da iyi kişisel ilişkilere sahip olduğunu dile getirdi.

Trump ve Erdoğan arasında iki kez telefon görüşmesi yapıldığını hatırlatan Barrack, böylece aralarında güven ve itimadın oluşmaya başladığını belirtti. Büyükelçi Barrack, Orta Doğu ve Yakın Doğu'nun oluşturduğu yeni bir döneme tanıklık edildiğini vurgulayarak, ABD tarafından, Türkiye'nin daima büyük bir NATO müttefiki olarak görüldüğünü kaydetti.

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TÜRKİYE VE ABD F-35 KONUSUNU GERİDE BIRAKMAK İSTİYOR

F-16 ve F-35'lerin NATO müttefiki Türkiye'nin olmazsa olmaz unsurları olduğunu söyleyen Barrack, F-35 parçalarının çoğunun Türkiye'de üretildiğini hatırlattı. Türkiye'nin F16'lar ve modernizasyonu için ödeme yaptığını kaydeden Barrack, Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının uygulandığı döneme dair anekdotlar paylaştı. Büyükelçi, F35 meselesinin uzun zamandır tartışıldığına işaret ederek, tarafların bu konuyu "artık geride bırakmak" istediğini söyledi.

ABD Büyükelçisi'nin açıklamaları, dünya basınında geniş yankı buldu. Barrack'ın sözlerini, Türkiye'nin F-35 programına dahil olabileceği şeklinde yorumlayan uluslararası medya kuruluşları, Ankara'nın ABD için Orta Doğu'da kritik bir müttefike dönüştüğüne dikkat çekti. Haberlerde, iki ülkenin savunma alanında iş birliğini artırmayı hedeflediği vurgulandı.

Barrack, röportajında ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu durumu diyaloğun değiştirilebileceği bir fırsat olarak gördüğünü ifade ederek, "Orta Doğu'da diyaloğu değiştirmek liderlik ister, güçlü liderlik gerekir" diye konuştu.

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BLOOMBERG: ABD VE TÜRKİYE, YENİ BİR BAŞLANGIÇ ARAYIŞINDA

ABD merkezli Bloomberg, Barrack'ın, Türkiye ile NATO müttefikleri arasında yıllardır süren F-35 anlaşmazlığının bu yıl sonuna kadar çözülebileceğini söylediğini aktardı. Haberde, geçmiş dönemlerde yaşanan savunma ilişkilerindeki gerginliğin yakında sona erebileceği kaydedildi.

Bloomberg, ABD Kongresi'nin konuyu yeniden ele almaya hazır olduğunu belirtti. Türkiye'nin, programdan çıkarılmadan önce yaptığı 1.3 milyar dolarlık ödemenin iadesini talep ettiğini hatırlatan Bloomberg, Ankara'nın CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasını ve ABD ile savunma sanayii alanında daha kapsamlı iş birliği hedeflediğini belirtti. Haberde, ABD ve Türkiye'nin "yeni bir başlangıç" arayışında olduğu ve önümüzdeki birkaç ay içinde liderler ve dışişleri bakanları arasında yeniden görüşmeler yapılacağı ifade edildi.

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i24: WASHINGTON, ORTA DOĞU'DA YENİ BİR YOL İÇİN TÜRKİYE'YE GÜVENİYOR

Fransız i24 haber sitesi, Barrack'ın açıklamalarını, Washington yönetiminin Orta Doğu'da "yeni bir sayfa" açılması konusunda Türkiye'ye güvendiği yorumunu yaptı. Haberde, Barrack'ın, Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, üst düzey diplomatlarına "ileriye dönük bir yol haritası belirleme ve bu meseleyi sonuçlandırma" talimatı vereceği açıklamasına yer verildi.

CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasının "ufukta göründüğünü" belirten i24, "ABD, Ortadoğu'nun jeopolitik haritasını yeniden çizmek için Ankara'ya kur yapıyor ve Rusya'dan silah alımı konusundaki anlaşmazlığı ortadan kaldırma vaadinde bulunuyor" ifadelerini kullandı.

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Barrack'ın Türkiye'nin yeni Orta Doğu'da önemli bir rol oynayacağı sözlerinin altı çizilen haberde, İran ile İsrail arasındaki çatışmanın bölgede değişime kapı araladığına dikkat çekildi.

KATHİMERİNİ: TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ YENİDEN BAŞLIYOR

Yunann Kathimerinin gazetesinin haberine göre, Barrack'ın Türkiye ile ABD arasındaki F-35 ve yaptırımlar konusundaki anlaşmazlıkların çözülebileceğine dair açıklamaları, iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir dönem başlayabileceğinin sinyalini verdi.

Barrack'ın, tarafların sorunları aşmaya hazır olduğunu belirttiğini aktaran Kathimerini, Büyükelçi'nin iki ülke arasındaki ilişkilerin canlanabileceğinin sinyalini verdiği yorumunu yaptı. Haberde, Barrack'ın CAATSA yaptırımlarının kaldırılması için yıl sonunun işaret ettiği ifade edildi. Gazete, Barrack'ın "iki ülkenin liderleri ve dışişleri bakanları arasındaki güçlü bağlara atıfta bulunduğunu" söyledi.

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PROTO THEMA: ABD-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ YENİ BİR İVME KAZANABİLİR

Yunanistan'ın Proto Thema haber sitesi ise ABD Büyükelçisi'nin iki ülke arasında yaşanan tüm sorunların kapsamlı şekilde ele alınacağı açıklamasına değindi. Haberde, iki ülkenin liderleri ve dışişleri bakanları arasında gerçekleşmesi planlanan üst düzey görüşmelerin ilişkilere yeni bir ivme kazandırabileceği vurgulandı.

Proto Thema, "ABD büyükelçisi, savaş uçağı programı ve CAATSA yaptırımlarına 2025 yılı sonuna kadar olası bir çözüm görüyor" denilerek, Barrack'ın Ankara ve Washington son beş yılın gündemini bütünüyle gözden geçirmeyi planladığını söylediği bildirildi.

HM NEWS: TÜRKİYE F-35 JETLERİNİ ALMAYA HAZIRLANIYOR

İsrail merkezli HM News de Barrack'ın İsrail-İran gerilimi ve Gazze'deki savaşın gölgesinde bölgede diyaloğun yeniden başlatılması çağrısında bulunduğunu kaydetti. Haberde, Barrack'ın Türkiye'nin bölgesel istikrarın sağlanmasında oynadığı kilit role dikkat çektiği ifade edildi. CAATSA yaptırımlarının kaldırılabileceğini belirten HM News, Barrack'ın Türkiye ve ABD arasında F-35 programıyla ilgili görüşmeler yürütüleceği açıklamasına dikkat çekti.

İsrailli basın kuruluşu, Barrack'ın değerlendirmelerinin, İsrail ile İran arasındaki çatışmanın ardından ve Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar sırasında yapıldığına dikkat çekti. HM News, Büyükelçi'nin, Türkiye'nin bölgedeki barış çabalarına yapacağı katkının altını çizdiğini aktardı. Barrack'ın iki ülke arasındaki savunma iş birliğinin geleceği konusunda olumlu mesajlar verdiğini kaydeden HM News, Barrack'a atıfla Türkiye'nin Orta Doğu'da kilit rol oynayabileceğini söyledi.