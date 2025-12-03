ABD Büyükelçisi Barrack Yunan basınına konuştu: ABD 'köprü' rolüne hazırlanıyor

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, hem ikili ilişkilerde hem de bölgesel dengelerde Yunanistan ve Türkiye arasında arabuluculuk yapma niyetini açıkça ortaya koydu. ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, Kathimerini gazetesine verdiği röportajda Washington’un bu yöndeki iradesini bir kez daha vurguladı.

Kathimerini gazetesinde yer alan Barrack’ın açıklamaları, yalnızca Ankara’daki büyükelçi ve Trump’ın kişisel dostu olması nedeniyle değil, aynı zamanda ABD Başkanının Suriye Özel Temsilcisi olarak bölgesel politikada kritik bir rol üstlenmesi sebebiyle büyük önem taşıyor.

Papa 14. Leo’nun İstanbul’daki Fener Rum Patrikhanesi’ne gerçekleştirdiği tarihi ziyaret sırasında konuşan Barrack, Washington’un tüm taraflara somut ticari faydalar sağlayacak işbirliğine dayalı bir bölgesel yapı kurulmasını “kolaylaştırmaya” istekli olduğunu ifade etti.

Haberin Devamı

Üçüncü bir tarafın kolaylaştırıcı rol üstlenmesi ile bu sürecin başarıya ulaşabileceğini belirten Barrack, taraflardan birinin aşırılık seviyesine ulaşan hedeflerinden vazgeçmesi arasında da büyük bir fark bulunduğunu hatırlattı.

WASHİNGTON’UN HEDEFİ: YUNANİSTAN VE TÜRKİYE’Yİ ‘ADIM ADIM’ YAKINLAŞTIRMAK

Barrack, Atina’daki yeni ABD Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle ile yakın dost olduklarını belirterek, Trump yönetiminin “köprü” işlevi üstlenerek Yunanistan ile Türkiye’yi “adım adım” yakınlaştırma planını birlikte değerlendirdiklerini söyledi. Ayrıca Kıbrıs meselesi de dahil olmak üzere iki ülke ilişkilerinde “yeni bir bölgesel düzen” oluşturulmasının Washington’un vizyonu olduğunu ifade etti.