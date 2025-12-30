ABD Büyükelçiliği Türkçe açıkladı: Deprem sırasında ne yapılmalı?

Haberin Devamı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye Büyükelçiliği, olası bir deprem senaryosuna karşı ABD vatandaşlarını bilgilendirmek amacıyla kapsamlı bir güvenlik duyurusu yayımladı.

PAYLAŞIM X’TE YAPILDI

ABD Büyükelçiliği, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Deprem sırasında ne yapılmalı?” başlığını kullandı. Paylaşımda, deprem anında ve sonrasında alınması gereken önlemler ayrıntılı şekilde sıralandı.

Paylaşımın dikkat çeken yönü ise, İngilizce yayımlanan güvenlik kılavuzunun Türkçe olarak aktarılması oldu.

TÜRKÇE PAYLAŞIM DİKKAT ÇEKTİ

ABD Büyükelçiliği’nin deprem uyarısını Türkçe yayımlaması, sosyal medyada da dikkat çekerken, paylaşım kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

ABD vatandaşları: Deprem sırasında ne yapılmalı?



Deprem sırasında eğer içerideyseniz:



Dışarı çıkmanın güvenli olduğundan kesinlikle emin olmadığınız sürece içeride kalın.

ÇÖK: Düşmemek için el ve dizlerinizin üstüne çökün.

KAPAN: Kollarınızla başınızı ve ensenizi koruyun.… pic.twitter.com/Es6NM8KTgR — U.S. Embassy Türkiye (@USEmbTurkiye) December 30, 2025

“ABD VATANDAŞLARI: DEPREM SIRASINDA NE YAPILMALI?”

Haberin Devamı

Büyükelçiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“ABD vatandaşları: Deprem sırasında ne yapılmalı?

Deprem sırasında içerideyseniz:

Dışarı çıkmanın güvenli olduğundan kesinlikle emin olmadığınız sürece içeride kalın.

ÇÖK: Düşmemek için el ve dizlerinizin üzerine çökün.

KAPAN: Kollarınızla başınızı ve ensenizi koruyun. Mümkünse sağlam bir masanın altına girin.

TUTUN: Sağlam bir mobilyanın altındaysanız, bir tarafına tutunun ve mobilyayla birlikte hareket etmeye hazır olun. Yaralanmamak için olabildiğince az hareket edin. Asansör kullanmaktan kaçının. Gaz kokusu alırsanız bulunduğunuz yeri hemen terk edin.

Deprem sırasında dışarıdaysanız:

Binalardan, elektrik hatlarından, ağaçlardan ve sokak lambalarından uzak, açık bir alana gidin. Araç kullanıyorsanız güvenli bir yerde sağa çekin. Üst geçitlerden ve köprülerden uzak durun.

Artçılara hazırlıklı olun:

Her artçı sarsıntıda tekrar ÇÖKÜN, KAPANIN ve TUTUNUN. Yerel yetkililerin yayımladığı talimatlara uyun. Yollar kullanılamaz durumda olabilir ve bu durum havalimanlarına erişimi zorlaştırabilir.

Birkaç gün boyunca korunaklı bir yerde kalmaya hazırlıklı olun. Beklenmedik masrafları karşılayabilmek için seyahat sigortası yaptırın. Güncel güvenlik bildirimlerini almak için Smart Traveler Enrollment Program’a (Akıllı Yolcu Kayıt Programı - STEP) kaydolun.”