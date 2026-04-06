ABD ‘bulduk’ dedi Tahran yalanladı... İran’da film gibi kayıp pilot operasyonu

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı hava saldırıları ve Tahran’ın misillemeler ile yanıt verdiği savaş 38’inci gününe girerken, 3 Nisan’da İran’ın güneyinde vurularak düşürülen ABD’ye ait F-15E tipi savaş uçağının kayıp mürettebatını kurtarmak için yürütülen operasyonda sona gelindi. ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada “askerin kurtarıldığını” duyururken, İran cephesinden ise yalanlama geldi.

OPERASYONU TRUMP DUYURDU

ABD ve İran’ın aynı anda “arama ve kurtarma” operasyonu başlattığı ve İran’ın “başına ödül koyduğu” iddia edilen F-15E uçağı silah sistemleri subayı (ikinci mürettebat), yaklaşık 48 saat sonra sağ olarak bulunarak İran topraklarından çıkarıldı. Trump, subayın bulunduğu haberini, “Onu bulduk. Size bildirmekten mutluluk duyduğum şey şu ki kendisi artık güvende ve sağlam” ifadeleriyle kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden paylaştı. Trump, pilotun “gün ışığında” İran’dan çıkarıldığını ve operasyona katılan ABD askerlerinin 7 saat boyunca İran topraklarında kaldığını kaydetti.

YERİNİ CIA TESPİT ETTİ

ABD merkezli Axios’un haberine göre CIA’in kayıp askerin konumunu tespit etmesi bir günden fazla sürdü. Bu sırada CIA tarafından henüz subay bulunmadan önce İran güçlerini yanıltmak amacıyla “ABD güçlerinin askeri çoktan bulduğu ve karadan kaçırma operasyonu düzenlemeye çalıştığı” yönünde bir dezenformasyon kampanyası başlatıldı. Pilotun konumunun tespit edilmesinin ardından CIA, askerin yerini Pentagon, ABD ordusu ve Beyaz Saray ile paylaştı ve Trump kurtarma operasyonu emri verdi. Pilotun nerede bulunduğuna dair net bilgi paylaşılmasa da İran’ın güneyinde bulunduğu belirtiliyor.

ABD medyası operasyon sırasında “mahsur kalan” iki C-130 J nakliye uçağının İran güçlerinin eline geçmemesi için imha edildiğini yazdı.

DAĞ SIRTINDA SAKLANDI

ABD basınına göre vurulan uçaktan fırlatma koltuğunu kullanarak atlayan subayın “kaçış hikâyesi” de film senaryolarını aratmadı. Washington Post’a göre İran güçlerine yakalanmamak için kaçan subayın üstünde yalnızca bir tabancası vardı. New York Times’ın iddiasına göre pilot, 2 bin metre yükseklikteki bir dağ sırtına tırmandı ve buradaki bir oyukta gizlendi. ABD birliklerinin yerini tespit edebilmesi için ise üzerindeki iletişim cihazlarını kullandı. İranlı güçlerin de sinyalini algılayabileceğinden çekinen subay, sinyal vericisini kullanmaktan kaçındı. Birliklere konumunu ya kriptolu bir iletişim cihazı kullanarak ya da özel bir işaret fişeğini aktif hale getirerek bildirdi. Habere göre kurtarma uçakları, yaralı subayı tedavi altına alınması için Kuveyt’e götürdü. CNN’e konuşan eski bir ABD’li savaş pilotu, subayın “kendisine verilen eğitimi kusursuz isabetle uygulamaya koyduğu” yorumunu yaptı.

16 REAPER DRONU VURULDU

Alçak uçuş yapan Pave Hawk helikopterleri ve özel C-130 Hercules uçaklarının destek sağladığı yüzlerce Amerikan askeri tarafından gerçekleştirilen operasyon saatler sürdü. ABD basınına göre Devrim Muhafızları Ordusu da kurtarma operasyonunu engellemek için bölgeye güçler gönderdi. Subay, ilk etapta MQ-9 Reaper dronları kullanılarak, “üç kilometre mesafeye yaklaşan ve tehdit oluşturduğu düşünülen İranlı askerlik çağındaki erkeklere saldırı düzenlenerek” korundu. Wall Street Journal’a göre Reaper dronlarından en az 16’sı çatışmada kaybedildi.

İSRAİLLİ İKİ BİRLİK DE SAHADAYDI

İsrail de ABD’ye operasyon sırasında destek oldu. İsrail ordusundaki en seçkin özel kuvvet birimlerinden ikisi olan Şaldag (Yalıçapkını) ve Sayeret Matkal (Başkanın Adamları) da operasyonlarda yer aldı. Öte yandan İsrail’in operasyon esnasında bölgedeki hava saldırılarını durdurduğu belirtildi.

ABD İKİ UÇAĞINI İMHA ETTİ

Subayın yaralı halde kurtarılmasının ardından ayrı bir gelişme daha yaşandı. Operasyon sırasında komandoları ve hava personelini güvenli bir yere taşımakla görevlendirilen MC-130J tipi iki nakliye uçağı, İran’ın ücra bir üssünde “bilinmeyen sebepler nedeniyle” mahsur kaldı. Kriz anında komutanlar, üç yeni uçak göndermeye karar verdi. MC-130J’ler ise “İranlıların ele geçirmesini önlemek amacıyla” havaya uçuruldu. ABD basını, imha edilen uçağın her birinin değerinin 100 milyon dolardan fazla olduğunu bildirdi.

YERİNİ BU CİHAZLA BİLDİRMİŞ

İSRAİL merkezli Yedioth Ahronoth’un analizine göre İran’da 48 saat mahsur kalan ABD’li pilot, sadece 800 gramlık bir uydu tabanlı iletişim cihazı sayesinde hayatta kalmış olabilir. Analize göre ABD ordusunun Muharebe Arama ve Kurtarma (CSAR) doktrininde, “Savaşta Hayatta Kalan Kişileri Bulma Sistemi” (CSEL) adlı bir cihaz bulunuyor. Pilotların yeleğine monte edilen ve fırlatma sonrasında bile takılı kalan bu cihaz, hızlı frekans atlamalı sinyaller kullanarak sürekli olarak konum koordinatları ve kısa şifreli mesajlar gönderebiliyor. En önemli avantajı ise kullanıcının konumunu açığa çıkarabilecek sesli iletişime gerek kalmadan, “yaralı”, “yakında düşman var” veya “kurtarılmaya hazır” gibi önceden tanımlanmış şifreli mesajları iletebilmesi olarak tanımlanıyor. Cihazın pili zorlu koşullarda 21 gün dayanabiliyor.

‘UÇAKLARINI VURDUK’

ABD’nin “başarılı” geçtiğini duyurduğu operasyonun ardından İran cephesinden ise bunu yalanlayan açıklamalar geldi. Hatemül Enbiya Merkez Karargâhı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari “kurtarma operasyonunun başarısız olduğunu” öne sürdü. Zülfikari, ABD’ye ait iki Black Hawk helikopteri ile bir C-130 askeri nakliye uçağının da İsfahan eyaletinin güneyinde vurulduğunu belirtti. Tasnim Haber Ajansı ise imha edilen uçak sayısının iki olduğunu öne sürdü.

KALİBAF TİYE ALDI

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla ABD’yi tiye aldı. Kalibaf, imha edilen uçakların resmine yer verdiği paylaşımda “bu türden üç zafer daha kazanırsa, tamamen mahvolacaktır” ifadesini kullandı.

TRUMP İRAN’A VERDİĞİ SÜREYİ UZATTI... HÜRMÜZ BOĞAZI TEHDİDİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a “anlaşmaya yanaşarak Hürmüz Boğazı’nı açması için” 6 Nisan’a kadar verdiği süreyi 8 Nisan’a uzattığını duyurdu. Trump, süreyi uzatmadan önce, dün sosyal medyadan İran’ı son bir kez daha tehdit etmiş, Boğaz açılmadığı takdirde İran’ın elektrik santrallarına ve köprülerine saldırılacağını ima etmişti. Küfürlü ifadeler kullandığı paylaşımında Trump, “Salı günü İran’da hem Santral Günü hem de Köprü Günü olacak. Bunun gibisi olmayacak!!! Açın şu lanet boğazı, sizi çılgın herifler, yoksa cehennemde yaşayacaksınız – BEKLEYİN GÖRÜN!” ifadelerini kullanmıştı.

‘HER YERİ YIKACAĞIM’

FoxNews’e de konuşan Trump, Özel Temsilci Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner aracılığıyla İranlı yetkililerle müzakerelerin sürdüğünü ve bir anlaşma ihtimalinin olduğunu belirtmiş ancak “Anlaşma olmazsa, her şeyi patlatıp petrol (akışının) kontrolünü ele geçirmeyi düşünüyorum. Ülkenin her yerindeki elektrik santralları ve köprülerin yıkıldığını göreceksiniz” diyerek tehdidini yinelemişti. Öte yandan Reuters İsrail’in de İran’ın enerji tesislerine yönelik bir saldırı için hazırlık yaptığını ve “ABD’den onay beklediğini” öne sürdü.

İRAN’dan karşı tehdit

Trump’ın tehditlerine “boyun eğmeyeceklerini” defalarca kez dile getiren İran cephesinden ise açıklama geldi. Hatemül Enbiya Merkez Karargâhı adına konuşan General Ali Abdullah Aliabadi, İran’ın altyapısına yönelik herhangi bir ABD veya İsrail saldırısının, “yıkıcı ve sürekli” saldırıları artıracağını duyurdu.

‘KÜRTLERLE SİLAH YOLLADIK’

Trump, Fox News demecinde, ocak ayında kitlesel protestoların yaşandığı İran’da protestoculara ülkedeki muhalif Kürt gruplar aracılığıyla silah gönderdiklerini de söyledi. “Protestoculara Kürtler aracılığıyla bir sürü silah gönderdik. Sanırım Kürtler bu silahları sakladı” dedi. ABD’nin savaş başladıktan sonra İran’da rejimi devirecek bir karışıklık çıkarmak için PJAK ve PAK gibi terör örgütleri ile sahaya inmeleri için görüştüğü haberleri çıkmıştı.