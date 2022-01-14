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ABD bu yargıcı konuşuyor! 72 yaşındaki kanser hastasını böyle azarladı

#ABD#Mahkeme#Kanser
ABD bu yargıcı konuşuyor 72 yaşındaki kanser hastasını böyle azarladı

ABD'de sosyal medyaya düşen bir mahkeme görüntüsü günün en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Michigan eyaletindeki mahkemede 72 yaşındaki kanser hastası bir adam evinin çevresini temizlemediği için yargıç tarafından azarlandı. Yaşlı adam hasta olduğunu defalarca kez vurgulasa da yargıç "Sana bu konuda hapis cezası verebilseydim, verirdim" dedi

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ABD'nin Michigan eyaletinde kanser teşhisi konmasından bu yana geçen üç yıl içinde bahçesini ve Detroit banliyösündeki mülkünü iyi durumda tutmakta zorlanan 72 yaşındaki adam hakim karşısına çıktı.

Yaşlı adam oline olarak yapılan mahkemede adam, yargıca "çok zayıf" olduğunu ve yaz boyunca mülkü kaplayan çimleri temizleyemediğini açıklarken nefes almakta zorlandı.

"KENDİNDEN UTANMALISIN, SANA HAPİS CEZASI VEREBİLSEM VERİRDİM"

Ancak 31. Bölge Yargıcı Alexis G. Krot, Chowdhury'ın tavrı beklenenin aksine çok sertti. Yargıç kanser hastasını Mich'e "Kendinden utanmalısın. Sana bu konuda hapis cezası verebilseydim, verirdim" dedi ve Chowdhury'ye ev bakımına ayak uyduramadığı için yaşlı adama 100 dolar para cezası verdi.

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Adamın tekrardan çok hasta olduğunu belirtmesi üzerine yargıç mülküne ayak uyduramamasının affedilemez olduğunu belirterek, "Komşular buna bakmak zorunda kalmamalı, kendinden utanmalısın" dedi.

VİDEO SOSYAL MEDYAYA DÜŞTÜ

Mahkemedeki anların bir videosu sosyal medyada paylaşıldı ve birçok eleştirmen hakimi rutin bir duruşmayı nasıl ele aldığı konusunda eleştirdi.

OĞLU KONUŞTU: BİZE BAĞIRMASINI BEKLEMİYORDUM

72 yaşındaki hasta adamın oğlu 33 yaşındaki Shibbir Chowdhury, babasının sağlığının sadece kanserden değil, aynı zamanda kalp sorunu ve yüksek tansiyondan da bozulduğunu belirterek, Yargıcın babamın bu şey için hapis cezasına çarptırılması gerektiğini söylemesi beni gerçekten rahatsız etti. Buna gerçekten şok oldum. Böyle bir durumda bize bağırmasını beklemiyordum.” dedi.

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#ABD#Mahkeme#Kanser

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