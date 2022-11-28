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ABD bu sözlerle çalkalanıyor... Zelenski küplere binecek!

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#Ukrayna Savaşı#Zelenski#ABD
ABD bu sözlerle çalkalanıyor... Zelenski küplere binecek
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2022 14:23

Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken ABD televizyonu ilginç anlara sahne oldu. Zelenski ile ilgili ortaya atılan iddia gündeme adeta bomba gibi düşerken ABD basını Washington kulislerindeki endişeyi sayfasına taşıdı.

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Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Herson'dan çekilmek zorunda kalan Rusya sahadaki kaybı füze ve hava saldırıları ile telafi etmeye çalışırken ABD televizyonu Zelenski'yi bir hayli kızdıracak bir yayına imza attı.

Fox News sunucusu Tucker Carlson'ın canlı yayında ortaya attığı Zelenski iddiası ülkenin gündemine adeta bomba gibi düştü.

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Carlson, Zelenski'nin 'ABD'li vergi mükelleflerinden para talep eden yozlaşmış bir diktatör' olduğunu söyledi.

Sunucu ABD'yi üçüncü dünya savaşına sürüklemeye çalışmakla suçladığı Zelenski için şu ifadeleri kullandı;

'Yapılan yardım Afganistan'da her yıl harcadığımızın iki katı. Kim bu adam? Yozlaşmış bir Ukraynalı diktatör. Bu cüreti nereden alıyor?'

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Carlson'ın konuğu, eski ABD Özel Harekat pilotu L. Todd Wood, ise Zelenski'nin siyasi kariyerinin milyarder Igor Kolomoysky tarafından finanse edilmesine rağmen servetine el konduğunu belirtti ve şu değerlendirmede bulundu;

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'Artık daha büyük, daha önemli, daha güçlü ve daha zengin bir hayırsevere sahip. Bu hayırsever ise Biden yönetimi.'

Rus RT haber sitesi Washington'un bu yıl Ukrayna'ya 70 milyar dolara yakın askeri ve ekonomik yardım yaptığını yazdı.

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WSJ WASHINGTON'UN ENDİŞESİNİ YAZDI

ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) ise Ukrayna'ya yapılan yardımlardan dolayı Washington'da oluşan endişeyi kaleme aldı.

WSJ'nin kongre ve hükümet yetkililerine dayandırdığı haberine göre, ABD hükümetinin Ukrayna'yı silahlandırma politikası Tayvan'a silah sevkiyatındaki gecikmeleri şiddetlendiriyor.

Gazete, Washington'un Kiev'e askeri yardımın Tayvan'a zarar vermesinden endişe duyduğunu iddia ediyor.

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#Ukrayna Savaşı#Zelenski#ABD

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