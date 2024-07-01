ABD bu soruya cevap arıyor: Biden giderse kim gelecek

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ABD Başkanı Joe Biden’ın, rakibi Donald Trump’la çıktığı ilk münazaradaki zayıf performansı ve ardından gelen eleştiriler, Demokratları “alternatif adaylar” üzerine düşünmeye itti. Amerikan medyasına göre ABD lideri karar alırken sıklıkla danıştığı First Lady Jill Biden, küçük kız kardeşi Valerie Biden ve uzun süredir arkadaşı olan 85 yaşındaki Ted Kaufman ile “bırakıp bırakmamayı” görüşeceğini öne sürdü.

Ön seçim sürecinde Demokrat parti içerisinde çok az muhalafetle karşılaşan Biden, parti üyelerinin büyük desteğini almıştı. Demokratların seçim sürecine başka bir adayla devam etmesi bundan sonra ancak Biden’ın kendi isteğiyle yarıştan ayrılmasıyla mümkün. Yerine kimin geçeceği de büyük ölçüde “Biden destekçilerinin” kararına bağlı. Demokratlar adaylarını resmen ağustosta yapılacak kongrede ilan edecek. Biden’ın artan baskıya direnemeyip adaylıktan çekilmesi halinde yerine geçmesi en muhtemel üç isim şunlar:

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KAMALA HARRIS

Çekilme senaryosu gerçekleşirse, Biden’ın yerini alacağı düşünülen ilk isim, Başkan Yardımcısı Kamala Harris. Tartışmalı münazaradan hemen sonra yapılan bir ankete göre, Demokrat seçmenlerin çoğunluğu da Biden’ın bırakması halinde “en iyi tercihin” Harris olacağını düşünüyor. Öte yandan Demokratlar arasında Harris’in yeterince popüler olmadığını düşünenler de var. 2020’deki seçim kampanyası sırasında ismi oldukça öne çıkan Harris, geçen 4 senede beklenen performansı gösteremedi. Donald Trump’ın karşısında varlık göstermek için kendisini fazla zayıf bulanlara karşı, 59 yaşındaki Harris’in elinde hem tanınırlık hem de aylardır süren seçim kampanyasının bir parçası olmanın getirdiği avantajlar bulunuyor.

Kamala Harris

GAVIN NEWSOM

Demokrat partinin yükselen yıldızı gibi görülen 56 yaşındaki California Valisi Gavin Newsom, Biden’ın da en büyük destekçilerinden biri. Eski San Francisco Belediye Başkanı da olan Newsom’ın, özellikle kendi eyaletinden uzaktaki Demokrat isimleri desteklemesiyle Beyaz Saray için geleceğe yönelik gölge kampanya düzenlediği yorumları yapılmıştı. 2028 yılındaki seçimler için de konuşulan adaylar arasındaki Newsom’ın geçen yıl Cumhuriyetçi Florida Valisi Ron De Santis ile yaptığı canlı yayın münazarası “geleceğin başkanlık münazarası” olarak görülmüştü. Ancak California’daki evsizlik, yüksek vergiler, artan konut maliyetleri gibi sorunların, seçim sürecinde Newsom’ın önüne gelebilecek somut unsurlar olması çekince yaratıyor.

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Gavin Newsom

MICHELLE OBAMA

Joe Biden’ın yaşı nedeniyle daha önce de doğru aday olup olmadığı tartışmaları yaşandığında da adı bazı Demokratlar tarafından ortaya atılan aski First Lady Michelle Obama da çekilme senaryosunun öne çıkan isimleri arasında. Mart ayında aday olmayacağını açıklayan Michelle Obama Amerikan basınına verdiği röportajlarda aktif politikanın kendisine göre olmadığını söyleyerek önemli bir rol almak istemediğini belirtse de adı geçen diğer siyasetçilerden farklı olarak ABD’de geniş kitlelerce sevilen star bir isim olması nedeniyle Demokrat Parti’nin olası tercihleri arasında.

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Michelle Obama

TRUMP OLASI ADAYLARA YÜKLENDİ

Önceki gün Virginia eyaletinde seçim mitingi yapan Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Biden’ın yerine geçmesi muhtemel adaylara şimdiden yüklenmeye başladı. Adı geçen siyasetçilerin “Biden’dan bile daha zayıf” olduklarını savunan Trump, California Valisi Gavin Newsom’ın “California’yı yönetemediğini” söyledi.

Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i de kimsenin istemediğini savunan Trump, Michelle Obama’nın anket sonuçlarının ise “çok kötü” olduğunu iddia etti. Trump, “İnanması güç ama Joe Biden’ın oyları tüm bu isimlerden daha iyi” yorumunu yaptı.