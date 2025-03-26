ABD bu skandalla çalkalanıyor: Trump’ın ekibi ergenler gibi savaşı chat grubundan yönetmişler

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20 Ocak’ta iktidara gelen Trump ekibi ilk ciddi skandalını yaşıyor. Atlantic dergisi editörü Jeffrey Goldberg, Trump ekibinin 15 Mart’ta Yemen’deki İran destekli Şii Husilere düzenlediği saldırılara ilişkin savaş planlarının Signal mesajlaşma uygulaması üzerinden yaptığını, chat grubuna yanlışlıkla kendisinin de dahil edildiğini yazdı.

ÜST DÜZEY İSİMLER

Goldberg, “Trump yönetimi yanlışlıkla savaş planlarını mesajla bana gönderdi” başlığıyla kaleme aldığı yazıda, 11 Mart’ta Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz tarafından ulusal güvenlik yetkililerin yer aldığı bir sohbet grubuna dahil edildiğini anlattı. Mesajlaşma uygulaması Signal’de kurulan “Husiler Küçük Grup” isimli sohbet grubunda ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, CIA Direktörü John Ratcliffe, Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, Hazine Bakanı Scott Bessent, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susie Wiles ve üst düzey Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilileri bulunuyordu.

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EMOJİLER, ZAFER DUALARI

Golberg başlangıçta “ABD ulusal güvenlik liderliğinin, savaş planları hakkında Signal’de iletişim kuracağına inanamadığı için” gruptaki isimlerin gerçek olmadığını düşündü. Hatta mesajların yapay zekâ tarafından yazıldığından şüphelendi; fakat bir süre sonra gruba yanlışlıkla eklendiğini anladı. 15 Mart’ta Savunma Bakanı Pete Hegseth, gruba Husilere yönelik saldırının zamanlaması ve hedeflerini yazdı. Golberg’e göre bu mesajlarda yer alan hassas bilgiler “Eğer ABD’nin bir düşmanı tarafından okunmuş olsaydı, Ortadoğu’daki Amerikan askeri ve istihbarat personeline zarar vermek için kullanılabilecek” kadar önemliydi. Birkaç saat sonra saldırının gerçekleştiği bilgisi paylaşıldığında Waltz, “yumruk, Amerikan bayrağı ve ateş emojisiyle” karşılık verdi; JD Vance “zafer için dua ettiğini” yazdı. Bu noktada gruptan kendi isteğiyle ayrılan Goldberg, Beyaz Saray Sözcüsü Brian Hughes’a mail atarak durumu anlattı. Hughes, grubu ve konuşmaları doğrulayarak Goldberg’in numarasının nasıl eklendiğini araştıracaklarını bildirdi.

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TRUMP: BU İLK AKSAKLIK

Güvenlik uzmanları, üst düzey isimlerin operasyonel ayrıntıları bir sohbet platformu üzerinden tartışmasını büyük bir güvenlik zafiyeti olarak nitelendirdi. Bazı uzmanlar, bu tipte sohbet gruplarına Çin, Rusya veya İran’ın istihbarat elemanlarının kolayca sızabileceğine dikkat çekti. NBC’ye konuşan ABD Başkanı Donald Trump, “Michael Waltz dersini aldı ve o iyi bir adam Bu iki ay içindeki tek aksaklıktı ve ciddi bir aksaklık olmadığı ortaya çıktı” dedi. Savunma Bakanı Hegseth ise “Kimsenin savaş planlarını paylaştığı falan yok” demekle yetindi.

WALTZ’IN BAŞI BELADA

Uzmanlara göre Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, ulusal güvenlikle ilgili bir eylemi Signal üzerinden koordine ederek Casusluk Yasası’nın hükümlerini ihlal etmiş oldu. Politico’ya konuşan hükümet kaynakları, Başkan Trump’ın bir-iki gün içerisinde Waltz hakkında karar vereceğini söyledi.

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TRUMP YÖNETİMİ KAFAYI AVRUPA’YA TAKMIŞ: ‘BELEŞÇİLERDEN NEFRET EDİYORUM’

ABD’li en üst düzey yetkililerin sızıntı skandalında dikkat çeken bir diğer unsur ise Avrupa’ya yönelik kullanılan ifadeler oldu. Başkan Yardımcısı JD Vance ve Savunma Bakanı Pete Hegseth’in sohbette kullandıkları ifadeler, ABD-Avrupa arasındaki geleneksel ittifak ilişkisini sarsıcı açıklamalar yapan ve adımlar atan Trump yönetiminin Avrupa’ya olan olumsuz yaklaşımının perde arkasında da sürdüğünü ortaya koydu. ABD ticaretinin yüzde 3’ü Süveyş Kanalı’ndan geçerken Avrupa ticaretinin yüzde 40’ının bu rotada aktığını söyleyen Başkan Yardımcısı Vance, bu nedenle, “Husileri bombalamakla hata yapıyoruz” yazıyor. Başkan Trump’ın “Avrupa kendini savunmak için sorumluluk almalı” yönündeki söylemine referans verdiği anlaşılan Vance, “Başkanın bunun şu anda Avrupa’ya yönelik mesajıyla ne kadar tutarsız olduğunun farkında olduğundan emin değilim” ifadesini kullandığı belirtiliyor. Daha sonra Savunma Bakanı Hegseth’e, “Bunu yapmamız gerektiğini düşünüyorsan yapalım. Sadece Avrupa’yı tekrar kurtarmaktan nefret ediyorum” yazan Vance’e Hegseth de aynı tondan yanıt veriyor. Hegseth, “Avrupa’nın bedavacılığına olan nefretini tamamen paylaşıyorum. Bu acınası” mesajını yazıyor.