ABD bu skandalı konuşuyor! Kovid-19 cesetleri çürümeye bırakıldı

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Gardena Memorial Hastanesi'nde eski bir güvenlik görevlisi, çürüyen cesetlerle dolu arızalı bir dondurucuyu temizlemesi emredildikten sonra eski işverenine dayanılmaz çalışma koşulları nedeniyle dava açtı. İsminin açıklanmasını istemeyen adam duygusal travma ve olumsuz sağlık sonuçları için tazminat istiyor.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Gardena Memorial Hastanesi, son haftalarda koronavirüsten hayatını kaybeden hastalarla ilgilenmediği haberleri ile sık sık gündeme geldi. Yerel haber sitesi CBSLA, hastanenin otoparklarından birinde ceset torbalarının taşındığını gösteren hava görüntülerini yakaladı ve cesetlerin yağmurda dışarıda bırakıldığını gösterdi.





Who doesn't know a family member is now a bag of blood at Memorial of Gardena?https://t.co/5WMPGmk6N3