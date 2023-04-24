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ABD bu iddia ile çalkalanıyor... Washington 'düşman' ile iş birliği yaptı!

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#ABD#Taliban#Dünya
ABD bu iddia ile çalkalanıyor... Washington düşman ile iş birliği yaptı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2023 14:52

Son dönemde sızan belgeler ile sarsılan ABD, Washington Post'un haberinin şokunu yaşıyor. Gazeteye konuşan üst düzey bir ABD savunma yetkilisinin açıklamaları ülkede adeta deprem etkisi yarattı.

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ABD'de sızan Pentagon belgelerinin yarattığı şoku henüz atlatamadan yeni bir ifşa ile karşı karşıya geldi.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Washington Post'un haberi ülkede adeta deprem etkisi yarattı.

Gazeteye konuşan üst düzey bir ABD savunma yetkilisinin açıklaması ile ABD'nin 'düşman' ile iş birliği yaptığı ortaya çıktı.

Afganistan, ABD'nin 2021'deki ani geri çekilmesinden bu yana DEAŞ-K'lı teröristleri için bir sığınak haline geldi.

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Söz konusu açıklamaya göre, yeni Taliban hükümeti cihatçılara karşı mücadelede beklenmedik bir müttefik buldu: ABD

Açıklamalardan, bir dönem düşman olan Taliban ve ABD'nin DEAŞ-K ile mücadele için birlikte hareket ettiği anlaşılıyor.

Adının açıklanmasını istemeyen yetkilinin 'Taliban'ın operasyonel olarak DEAŞ-K'ye baskı uyguladıkları bir gerçek' sözlerini okurları ile paylaşan New York Post 'ABD ve Taliban, feci bir geri çekilmenin ardından Afganistan'da DEAŞ'e karşı savaşmak için güçlerini birleştiriyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

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Horasan, Perslerin bölgeye hakim olduğu dönemde, bugün Afganistan, İran'ın doğusu, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Pakistan'ın da bir kısmını kapsayan imparatorluğun doğusuna verilen isimdi. Horasan Farsça 'güneşin yükseldiği yer' anlamına geliyor.

Sızan Pentagon belgelerinde terör örgütünün ABD ve Avrupa'yı hedef alan bir dizi eylem hazırlığı içerisinde olduğu bilgisi yer almıştı.

DEAŞ-K NASIL DOĞDU?

DEAŞ-Horasan grubu, 2013'te El Kaide'nin Irak kolunun ayrılarak oluşturduğu Irak Şam İslam Devleti'nin Pakistan-Afganistan bölgesindeki koluna verilen isim.

İlk olarak Ocak 2015'te ortaya çıkan gruba Batı'da Horasan'ın İngilizce yazılışından (Khorasan) dolayı DEAŞ-K deniliyor.

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DEAŞ 2013 Nisan'da Irak'ta kurulduktan sonra 2014'te Rakka ve Musul'u alarak hızla güçlendi. Ocak 2015'te de, yani gücünün doruklarındayken Pakistan ve Afganistan'dan Irak veya Suriye'ye giderek örgüte katılmak isteyen savaşçıları bölgede topladı; Pakistan Taliban'ından ayrılan militanları da yanına alarak DEAŞ-Horasan'ın kurulduğunu duyurdu.

Kısa bir süre sonra ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon, DEAŞ'ın Irak ve Suriye'deki gücünü büyük oranda bitirdi, 2017'de ise örgütü neredeyse tamamen yok ettiğini duyurdu.

Savaşçı topladıkları dönemde, Taliban'ı "yeterince sert bulmayan" militanların buradan ayrılarak DEAŞ'e katıldıkları biliniyor.

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#ABD#Taliban#Dünya

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