ABD bu iddia ile çalkalanıyor... Resmen ölüme terk etmişler!

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ABD, dünden beri Teksas eyaletinden gelen saldırı haberinin şokunu yaşıyor...

Teksas eyaletine bağlı Uvalde kentinde bulunan Robb İlkokulu bugün korkunç bir katliama sahne olmuş, 18 yaşındaki Salvador Ramos 19'u öğrenci 2'si öğretmen 21 kişiyi öldürmüştü.

ABD'deki silah yasası bu saldırı sonrası bir kez daha tartışma konusu olurken görgü tanıklarından çok konuşulacak bir iddia geldi.

New York Post'ta yer alan habere göre, Ramos'un saldırısı yaklaşık 40 dakika sürdü. Görgü tanıkları olay yerine gelen polislerin ise olay yerine gelmelerine rağmen müdehale etmek için beklediklerini iddia etti.

Saldırıda ölen çocuklardan birinin babası, olayı duyduktan sonra okula geldiğini ve o esnada bir düzine polisin saldırıya hala müdehale etmediklerini öne sürdü.

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10 yaşındaki kurban Jackie Cazares'in babası Javier Cazares ABC News'e verdiği demeçte şu ifadelere yer verdi;

'Olay yerinde en az 40 polis memuru vardı. Ancak çok geç olana kadar hiçbir şey yapmadılar.'

'ÇEVREDEKİLER POLİSLERE YALVARDI'

İlkokulun karşısındaki caddede yaşayan bir tanık ise binanın içinden silah sesleri gelirken, çevredekilerin okul dışındaki memurlara bir şeyler yapmaları için yalvardıklarını söyledi.

Yapılan resmi açıklamaya göre, ihbardan sonra olay yerine 80 güvenlik gücü sevk edildi. Yetkililer içeri giren 4 polisin saldırganı etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

KATLİAMI FACEBOOK'TAN DUYURMUŞ

Öte yandan ABD'nin Texas eyaletinde bir ilkokula silahlı saldırı düzenleyen ve 19'u çocuk 21 kişiyi öldüren saldırganın yapacağı saldırıyla ilgili Facebook'ta paylaşımlarda bulunduğu belirtildi.

Texas Valisi Greg Abbott, 18 yaşındaki Salvador Ramos'un Facebook'ta yaptığı ilk paylaşımda "Büyükannemi öldüreceğim," diye yazdığını belirtti.

Saldırıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında konuşan Abbott, Ramos'un yaptığı ikinci paylaşımda büyükannesini öldürdüğünü söylediğini, üçüncü paylaşımda ise bir ilkokula silahlı saldırı düzenleyeceğini yazdığını aktardı.

Ramos'un Facebook'taki üçüncü paylaşımını silahlı saldırıdan yalnızca 15 dakika önce yaptığı belirtildi.

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SALDIRIDAN ÖNCEKİ MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Ramos'un saldırıdan önce attığı mesajlara ise İngiliz Daily Mail gazetesi ulaştı.

Saldırganın 19 çocuğu öldürmeden saatler önce Instagram'da tanımadığı bir kadına mesajlar attığı ortaya çıktı.

Los Angeles'ta yaşayan kadını silahlı bir fotoğrafına etiketleyen saldırgan mesajında tanımadığı kadına 'Seni etiketlediğim için minnettar ol' yazdı.

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KAN DONDURAN SÖZLER: KÜÇÜK BİR SIRRIM VAR

İkili arasında bundan sonra gerçekleşen yazışmalar ise tabiri caizse okuyanların kanını dondurdu.

Saldırgan kadına 'Sana söylemek istediğim küçük bir sırrım var' diye mesaj attı.

Adı açıklanmayan kadının yanıtı ise 'uyuyor olabilirim çünkü hasta oldum' oldu. saldırganın salı günü sabah 9:16'daki son mesajı 'Havayı çıkarıyorum' oldu.

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ACI GERÇEĞİ UYANINCA ÖĞRENDİ

Saldırı ise 11.32'de başladı. Kadın, Instagram'da mesajlaştığı adamın yaptıklarını uyandığında öğrendi.

Daha sonra söz konusu yazışmaların ekran görüntülerini yayınlayan kadın açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Kurbanlar ve aileleri için çok üzgünüm, gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. Ona cevap vermemin tek nedeni ondan korkmamdı, keşke uyanık kalıp en azından onu suçunu işlememeye ikna etmeye çalışsaydım. bilmiyordum.'

Haberde 'saldırganın Los Angeles'lı kadına gönderdiği tüyler ürpertici mesaj, onun anti-sosyal olduğuna işaret ediyor' denildi.

ABD yasaları 18 yaşını dolduran her vatandaşın silah satın almasına izin veriyor.

YAKINLARI AÇIKLADI: ÇOCUKKEN ZORBALIĞA UĞRADI

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Öte yandan arkadaşları ve akrabaları, saldırganın çocukken zorbalığa uğradığını açıkladı.

The Washington Post'ta yer alan habere göre, saldırgan konuşma bozukluğu nedeniyle zorbalığa uğrayan, sıkıntılı bir ev hayatından mustarip ve son yıllarda akranlarına ve yabancılara şiddetle saldıran 18 yaşında yalnız bir çocuktu.

18 yaşındaki Santos Valdez Jr., Ramos'u ilkokulun başından beri tanıdığını söyledi. Ramos'un davranışları bozulmaya başlayana kadar arkadaş olduklarını söyledi.

'EĞLENCE' İÇİN YÜZÜNÜ KESMİŞ

'Fortnite ve Call of Duty gibi video oyunları oynarlardı. Ama sonra Ramos değişti' diyen Valdez sözlerine şöyle devam etti;

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Sık sık basketbol oynardık ve yüzünün her yerinde kesiklerin olduğu gördüm Önce bir kedinin yüzünü çizdiğini söyledi. Sonra bana doğruyu söyledi, yüzünü defalarca bıçakla kesmişti.'

Valdez, Ramos'un bunu eğlence için yaptığını söylediğini belirtti.

DEDESİ KONUŞTU: BİLSEYDİM İHBAR EDERDİM

Saldırganın dedesi Rolando Reyes ise torununun yakın zamanda bir silah satın aldığını bilmediğini açıkladı. Reyes, 'Bilseydim, onu ihbar ederdim' dedi.